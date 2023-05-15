【國際要聞】沖繩女子疑帶爆炸物接近美國總領事館被捕

《經濟通通訊社１５日專訊》據日媒報道，周一（１５日）是沖繩縣「回歸日本５１周年」

，有當地市民在美軍基地外舉行示威。更有一名女子因疑似攜帶爆炸物接近美國總領事館而被捕

。

據報道，該名年約４０歲女子上午１０時許，於沖繩浦添市美國總領館外，以涉嫌妨害公務

執行罪被警方拘捕。事發時有警員向公眾稱「可能有炸彈」，要求人群疏散。（ｊｆ）

