【虛幣世界】幣安宣布退出加拿大，因當地監管充滿挑戰

《經濟通通訊社１５日專訊》消息指，虛擬貨幣交易所幣安（Ｂｉｎａｎｃｅ）宣布，將會

退出加拿大市場的營運，原因是當地的監管環境充滿挑戰。幣安官方推特上表示，公司對加拿大

區塊鏈行業的其餘部分寄予厚望，但不幸的是，與穩定幣相關的新指南和提供給加密貨幣交易所

的投資者限制，使得加拿大市場此時不再適合幣安。

早於２月，加拿大證券管理局（ＣＳＡ）公布了新指南，禁止該國境內的加密資產交易平台

，允許客戶在未經ＣＳＡ事先批准的情況下，購買或存入穩定幣，獲得批准需要加密貨幣交易平

台通過ＣＳＡ的各種盡職調查。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２６７５１﹒７１元，跌０﹒６２％（２４小時比較．下

同）；以太幣現報１７８７﹒４７元，跌０﹒６５％；艾達幣報０﹒３６６９元，跌１﹒１１％

；瑞波幣報０﹒４２２４元，跌０﹒６８％。（ｕｌ）



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