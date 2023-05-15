《午市前瞻》染藍新貴有望「脫咒」，京東健康、攜程易炒難揸

《經濟通通訊社１５日專訊》恒生指數半日收報１９６５４，升２７點或０﹒１４％，主板
成交４６１﹒９９億元。恒生中國企業指數報６６６３，跌不足１點。恒生科技指數報３８７１
，跌２點或０﹒０７％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３３７元，升８﹒８元或２﹒６８％，成交３２﹒５３億元；美
團收報１３３﹒９元，升２﹒１元或１﹒５９％，成交１３﹒４４億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
８４﹒７５元，升０﹒１元或０﹒１２％，成交１２﹒２４億元。比亞迪電子（００２８５）跌
４﹒１８％，報２２﹒９元；蔚來（０９８６６）跌３﹒７６％，報６２﹒６５元。國指三大成
交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿
里巴巴－ＳＷ。
＊聶振邦：京健、攜程可低吸博反彈＊
恒指公司公布季檢結果，潤電（００８３６）繼２０１９年遭剔出後二度染藍，而紫金
（０２８９９）、京東健康（０６６１８）及攜程（０９９６１）多次成為大熱後終於成功染藍
。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，近期科技股整體回調幅度
較大，京東健康及攜程現時股價處於較低水平，相信有望擺脫上幾次季檢後發生的「染藍魔咒」
。以短線炒作而言，兩隻科技股比較值得留意。其中京東健康早前持續回落，目前於５０元有較
強支持，可考慮於５０至５２元入手，上望約５８元。
＊紫金、潤電宜長線，股價回落更吸引＊
另外兩隻新貴紫金和潤電皆有國企背景，其中紫金早前連跌６日，累跌近１７％，今日受惠
染藍消息才稍為喘定。聶振邦指雖然紫金大幅回調，但以去年１１月曾低見８元水平計算，目前
回落幅度仍未算吸引，建議宜觀望一至兩日，待股價確認於１１元有一定支持後才好入手，上望
１４﹒５至１５元。
早前潤電股價走勢偏強，但去年２月於２１至２２元有較大阻力，聶振邦指現價入手上升空
間不大且有較大風險，而且股份受中國經濟數據影響，宜待經濟數據顯示復甦力度進一步轉強時
部署，目前可待回落至２０天線水平約１７﹒５元再考慮。他補充，相對於兩隻科技股，紫金和
潤電宜以長線角度看待。
＊恒指１９５００關鍵＊
大市方面，恒指今早繼續於２５０天線下徘徊，早前曾嘗試反攻２５０天線，但隨時遇到較
大沽壓。聶振邦指目前外圍氣氛偏淡，亦缺乏消息刺激，短線觀望旱前三度回調的支持位
１９５００，如果失守則料須下試１９０００，由於近期成交偏少，短期走勢傾向橫行居多。
（ｈｃ）
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