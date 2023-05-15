【互換通】歐冠昇：互換通南向通推出需時，雙櫃台莊家制數周內推

《經濟通通訊社１５日專訊》港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇出席互換通上線儀式致

辭表示，除了今天的「互換通」之外，早前亦有一系列互聯互通進程，認為這些進程將能支持內

地與世界雙向流動，並為內地投資者提供進入全球市場的機會、亦為國際投資者提供進入內地市

場的機會，而香港作為國際金融中心，具有獨特的地位來引領人民幣國際化，未來亦希望能繼續

增加世界與內地之間的聯繫。



＊雙櫃台莊家機制料數周內推出＊



歐冠昇在致辭後表示，預期雙櫃台莊家機制將於數周內推出，又指在香港進行主要上市的國

際公司將有機會透過股票互聯互通吸引在岸投資者，有助吸引國際及內地的資本來幫助這些公司

，現時已有約２０間大型公司，佔日均成交約４０％，表明它們將設立人民幣櫃台。



＊互換通南向通推出需時＊



被問及何時推出互換通南向交易，他指出，相關舉措需時，亦需要確保事情進展順利，強調

未來將繼續加強聯繫性方面的元素。

早前有報道指，港交所已邀請數間中外資銀行，洽談擔任離岸國債期貨興趣，他指出，離岸

國債期貨已在集團的產品線中，而相關的過程需時，將會適時公布有關資訊。（ｂｎ）

