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15/05/2023 18:19

澳博（８８０）首季虧損收窄至８﹒６９億元，博彩淨收益升近六成

　　《經濟通通訊社１５日專訊》澳博控股（００８８０）公布，截至今年３月底止，首季虧損
收窄至８﹒６９億元，去年同期錄１２﹒８２億元虧損；博彩淨收益３７﹒０５億元，按年升
５７﹒７％；經調整ＥＢＩＴＤＡ３１００萬元，而去年同期經調整ＥＢＩＴＤＡ負４﹒７４億
元；經調整ＥＢＩＴＤＡ率就由去年同期的負１８﹒７％回升至正０﹒８％。
　　期內，集團博彩毛收益３８﹒８８億元，按年升５３％。其中，貴賓博彩毛收益２﹒０１億
元，按年跌４１﹒６％，中場博彩毛收益３４﹒３５億元，升６７％；角子機博彩毛收益
２﹒５２億元，增加８１﹒３％。
　　首季上葡京博彩毛收益４﹒７４億元，包括博彩毛收益３﹒１０億元及非博彩收益１﹒６４
億港元，按年分別升９８﹒７％、４２﹒６％。其經調整物業ＥＢＩＴＤＡ為負２﹒３億元，較
去年同期負２﹒１６億元擴大。期內入住率８３﹒７％，按年回升４３﹒８個百分點；可入住客
房收益１１４５元，升逾２倍
　　首季新葡京毛收益９﹒９２億元，包括博彩毛收益９﹒２８億元及非博彩收益６４００萬元
，按年分別升６８﹒４％、５６％。其經調整物業ＥＢＩＴＤＡ按年轉賺１﹒５６億元，去年同
期則為負１﹒２８億元。期內入住率８５﹒３％，按年回升３２﹒９個百分點；可入住客房收益
７６８元，升１１８％。
　　集團提到，首季資本開支３２００萬元，主要用於在建工程以及傢俬、裝置及設備。
（ｒｈ）

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