中電：首季香港售電量按年升２﹒６％，派第一期中期息０﹒６３元

《經濟通通訊社１５日專訊》中電控股（００００２）公布，今年首三個月香港售電量按年

上升２﹒６％至７０﹒１６億度。售電量上升反映經濟在新冠病毒疫情防控措施解除後反彈，帶

動商業客戶活動激增，食肆的用電需求亦顯著加強。經歷逾三年的疫情後，政府服務全面復常，

學校亦恢復實體授課，提升了基建及公共服務客戶類別的售電量。

中華電力繼續推動為供電基建減碳的投資項目。位於西南水域採用浮式儲存再氣化裝置技術

的海上液化天然氣接收站正進行最後階段的調試工作，而一艘儲氣船於四月抵港後，正停泊在接

收站的碼頭。該儲氣船是目前全球最大的浮式儲存再氣化裝置船。這項新建的策略性天然氣設施

將於２０２３年中投入運作，讓香港可從國際市場引入價格具競爭力的天然氣。

中華電力持續推行的智能電錶更換計劃讓更多住宅和商業客戶受惠於數碼化的電錶服務。截

至３月底，已接駁逾１８４萬個智能電錶，佔合資格家庭及企業６６％。



＊ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ客戶流失率仍低於市場平均水平＊



在澳洲方面，中電表示，隨著澳洲的批發電價從２０２２年的高位回落，

ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ繼續專注加強其發電資產的營運能力。位於維多利亞州的雅洛

恩電廠發電量輕微上升，可用率較２０２２年同期高。為維持電廠在２０２８年中退役前的表現

，ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ將於今年下半年安排電廠的兩台發電機組進行計劃停運，另

外兩台機組的計劃停運則會於２０２４進行。

過去一年能源成本上漲，ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ相應調高了大部分客戶的電費和

天然氣收費。零售市場在首季後期競爭加劇，不過ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ的客戶流失

率仍低於市場平均水平。在競爭加劇的市況下，ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ年初至今流失

約１６，０００個或約０﹒６％的零售客戶。ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ繼續致力提供價

格合理的能源服務，並保障弱勢客戶免受生活開支上漲影響。

公司董事會今日宣布，派發２０２３年第一期中期股息每股０﹒６３港元，按年持平，此股

息將於２０２３年６月１５日派發予於６月６日已登記在股東名冊上的股東。（ｂｎ）

