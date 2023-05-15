《國企紅籌》萬科企業（０２２０２）發中期票據，籌２０億人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，發行

２０２３年度第二期中期票據，發行金額為２０億元人民幣，募集資金已於上周五（１２日）到

帳。

該集團指，有關票據發行年息３﹒１％，為期３年，發行面值為１００元人民幣，中國農業

銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）和平安銀行（深：０００００１）為主承銷商。

（ｗｈ）

