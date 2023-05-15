  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/05/2023 07:53

《國企紅籌》萬科企業（０２２０２）發中期票據，籌２０億人幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，發行
２０２３年度第二期中期票據，發行金額為２０億元人民幣，募集資金已於上周五（１２日）到
帳。
　　該集團指，有關票據發行年息３﹒１％，為期３年，發行面值為１００元人民幣，中國農業
銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）和平安銀行（深：０００００１）為主承銷商。
（ｗｈ）

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話15/05/2023
耶倫再次呼籲提高債務上限，加劇華爾街憂慮美股下跌
人氣文章財經熱話15/05/2023
【虛幣世界】幣安宣布退出加拿大，因當地監管充滿挑戰
人氣文章數碼新動力14/05/2023
母愛驅動創業　三孩之母為家長貼心設計　以母職智慧　打造優質教育平台
人氣文章財經熱話12/05/2023
【恒指季檢】華電、紫金、京東健康及攜程染藍　成份股增至80隻
人氣文章財經熱話12/05/2023
《嚟緊炒D乜》百度現小圓底回升　中長線可望挑戰250銀
人氣文章中國故事12/05/2023
《神州經脈》滬綜指四連跌　人民幣承壓　中美尋求緩和緊張關係
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金