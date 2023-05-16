  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/05/2023 14:42

安永：首季Ａ股上市銀行淨利按年增３﹒２％，增幅放緩５個百分點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》安永發表數據顯示，４２家Ａ股上市銀行今年第一季度淨利潤
同比增長３﹒２２％，較２０２２年第一季度增速下降了５個百分點；第一季度營業收入約
１﹒４９９萬億元（人民幣．下同），同比增長０﹒７２％；第一季度末資產總額達
２６５﹒８２萬億元，較２０２２年末增長５﹒３０％。總體來看今年第一季度上市銀行資產規
模保持穩定增長，營業收入和淨利潤增長仍面臨壓力，不良貸款率和貸款撥備覆蓋率相比
２０２２年末保持穩定。
　　安永今日發表《中國上市銀行２０２２年回顧及未來展望》報告，顯示５８家上市銀行
２０２２年度的營業收入合計約６﹒０９萬億元，同比增長０﹒７９％；全年實現淨利潤合計
２﹒１４萬億元，同比增長７﹒１０％。該行認為，在去年經濟下行風險加大、國內經濟受到諸
多超預期因素衝擊的情況下，上市銀行仍然實現了營業收入和利潤的持續增長，為股東創造價值
回報，實屬不易。
　　報告又指出，２０２２年上市銀行亦加大對戰略性新興產業、製造業、科技創新等領域的支
持力度，使去年製造業貸款餘額較２０２１年增長１８﹒０９％；減費讓利主動壓降實體經濟融
資成本使２０２２年平均貸款收益率較２０２１年下降０﹒１３個百分點。
　　此外，２０２２年末貸款淨值較２０２１年末增長１１﹒３８％。另一方面，持續推進綠色
金融和普惠金融發展有４７家上市銀行披露了綠色貸款情況。去年末綠色貸款餘額合計
１６﹒２９萬億元，較２０２１年末增長４５﹒０２％，有４９家上市銀行披露了普惠型貸款情
況，去年末普惠型貸款餘額合計１４﹒１萬億元較２０２１年末增長２８﹒６９％。
　　展望未來，安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管合夥人梁成傑認為，２０２３年中國
經濟已呈現恢復向好的態勢，上市銀行也將面臨更多機遇。（ａｃ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事16/05/2023
《神州經脈》4月經濟數據遜　青年失業率創新高　中國終止減美債
人氣文章財經熱話16/05/2023
阿里年報獲美證交會審查通過　兼獲知名基金大舉增持　績前應如何部署？
人氣文章香港政情16/05/2023
互行政長官動交流答問會周四舉行，主題為二十大及兩會精神
人氣文章中國故事16/05/2023
京東進軍房地產行業，斥31億買北京地塊建員工公寓
人氣文章香港要聞16/05/2023
黃家和：使用二維碼落單與食肆是否收加一服務費無關
人氣文章香港要聞16/05/2023
消息指港人才清單增至50項專業，涉醫療專業建築業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金