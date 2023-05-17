《經濟通通訊社１７日專訊》加拿大統計局周二（１６日）公布，４月ＣＰＩ按年意外上漲
４﹒４％，為２０２２年６月以來首次上升，高於經濟學家預測的４﹒１％，前值４﹒３％。４
月ＣＰＩ按月上漲０﹒７％，高於預期的０﹒４％。
不過，加拿大央行密切追蹤的兩項關鍵年度指標：截尾核心通脹率和核心通脹率中值繼續下
滑，平均為４﹒２％，符合經濟學家的預期。上述數據顯示，讓通脹回到目標水平的道路可能並
不平坦。（ｊｆ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
17/05/2023 15:01
【外圍經濟】加拿大４月ＣＰＩ意外重新加速，控制通脹道路不平坦
《經濟通通訊社１７日專訊》加拿大統計局周二（１６日）公布，４月ＣＰＩ按年意外上漲
４﹒４％，為２０２２年６月以來首次上升，高於經濟學家預測的４﹒１％，前值４﹒３％。４
月ＣＰＩ按月上漲０﹒７％，高於預期的０﹒４％。
不過，加拿大央行密切追蹤的兩項關鍵年度指標：截尾核心通脹率和核心通脹率中值繼續下
滑，平均為４﹒２％，符合經濟學家的預期。上述數據顯示，讓通脹回到目標水平的道路可能並
不平坦。（ｊｆ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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