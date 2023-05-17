【聚焦人幣】人幣中間價大跌２４２點報６﹒９７４８，近５個月低

《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７４８，

較上個交易日跌２４２點子，創去年１２月２９日以來近５個月新低，上個交易日報

６﹒９５０６。

美債務上限談判繼續推進，美元指數探底反彈，而中國公布的經濟數據不佳加劇人民幣調整

，也進一步拖累中間價表現。中金公司宏觀團隊表示，中國４月經濟增速不及預期，進一步凸現

財政逆周期調節的必要性，政策工具或需加大對衝力度。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９７４８ ＋２４２﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒５７７８ ＋１８５﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１１３３ ＋１７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８８９９ ＋２９﹒４０

１英鎊╱人民幣 ８﹒７０６９ ＋３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６４１８ －１７９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３４６０ ＋４３﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒２０３６ ＋１４﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒７８１３ ＋１８７﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１７４９ ＋１２９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４５９ －７﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒５４０１ ＋７０４﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒７３５９ ＋１﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒１７００ ＋１４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元

中間價貶值１﹒９％。

