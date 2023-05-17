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17/05/2023 09:25

【聚焦人幣】人幣中間價大跌２４２點報６﹒９７４８，近５個月低

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７４８，
較上個交易日跌２４２點子，創去年１２月２９日以來近５個月新低，上個交易日報
６﹒９５０６。
　　美債務上限談判繼續推進，美元指數探底反彈，而中國公布的經濟數據不佳加劇人民幣調整
，也進一步拖累中間價表現。中金公司宏觀團隊表示，中國４月經濟增速不及預期，進一步凸現
財政逆周期調節的必要性，政策工具或需加大對衝力度。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９７４８　＋２４２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒５７７８　＋１８５﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１１３３　　＋１７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８９９　　＋２９﹒４０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒７０６９　　　＋３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６４１８　－１７９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３４６０　　＋４３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒２０３６　　＋１４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒７８１３　＋１８７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１７４９　＋１２９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４５９　　　－７﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒５４０１　＋７０４﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒７３５９　　　＋１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒１７００　　＋１４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元
中間價貶值１﹒９％。

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