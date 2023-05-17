中木國際（０１８２２）達成所有復牌指引，申請今早復牌

《經濟通通訊社１７日專訊》停牌逾１年的中木國際（０１８２２）公布，所有復牌指引均

已獲達成，已向聯交所申請自今日上午９時正起恢復股份買賣。

該集團指，已達成兩項復牌指引，而該集團自２０２１年１０月２２日起停牌。（ｗｈ）

