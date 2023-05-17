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17/05/2023 07:53

中木國際（０１８２２）達成所有復牌指引，申請今早復牌

　　《經濟通通訊社１７日專訊》停牌逾１年的中木國際（０１８２２）公布，所有復牌指引均
已獲達成，已向聯交所申請自今日上午９時正起恢復股份買賣。
　　該集團指，已達成兩項復牌指引，而該集團自２０２１年１０月２２日起停牌。（ｗｈ）

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