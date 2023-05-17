《日入而息》騰訊首季經調整盈利升２７％，人民幣曾穿７算

《今天重點》

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騰訊（００７００）首季盈利按年升１０％，經調整盈利升２７％；首季本土市場遊戲收入按年

增６％至３５１億人幣；正大力投入建設人工智能的能力和雲基礎設施；騰訊雲及移動雲宣布減

價，降幅分別高達４０％和６０％；騰訊旗下遊戲《王者榮耀》４月全球收入２﹒１３億美元蟬

聯榜首

長江基建（０１０３８）李澤鉅稱長建處有利位置作收購，通脹對營運不構成重大中長期問題

滙控（００００５）授出有條件獎勵股份約１３３﹒５萬股；據報滙豐放棄英國養老金業務計劃

；滙豐任命Ｂｒａｄ Ｊｏｎｅｓ為新任ＰａｙＭｅ主管

港交所（００３８８）延長ＦＩＮＩ用戶測試期一個月，料推遲實施日期

金管局表示明日將舉行「數碼港元」先導計劃啟動儀式

百度（００７００）首款手機「小度青禾學習手機」下周一預售，專為青少年打造

人幣即期收跌３４４點曾穿７算，刷近５個半月新低

首４月ＦＤＩ同比升２﹒２％放緩，美元計降３﹒３％

發改委表示新能源車發展機遇前所未有，農村市場正起步；ＣＰＩ漲幅回落是階段性，料將恢復

平均水平；鼓勵引導基層就業，為高校畢業生拓就業渠道；統籌用好地方債，加大製造業中長期

貸款投放；適度超前建充電設施，支持新能源車下鄉；４月審批核准１４個固投項目總投資９８

０億；４月發電增６％，用電量同比增逾８％

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《即日市況》

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恒指全日低收４１７點報１９５６０，碧服收挫８％，龍湖跌逾７％

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《深滬股市》

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中特估回調滬指收跌０﹒２％兩連跌，成交逾兩個月低

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《美元匯價》

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歐元短期仍然有下試１﹒０８的風險

歐元最新報１﹒０８３１╱３５，日圓最新報１３６﹒８７╱８８

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《公司業績》

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偉易達（００３０３）全年少賺１３﹒６％至１﹒５億美元，息４２美仙

騰訊（００７００）首季盈利按年升１０％，經調整盈利升２７％

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《公司資訊》

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大摩將華興資本（０１９１１）剔出研究範圍

蒙古Ｓｔｅｐｐｅ Ｇｏｌｄ配股籌得７０４０萬元

泛海國際（００１２９）元朗洪水橋項目命名為滙都，涉１０２５伙

滙控（００００５）授出有條件獎勵股份約１３３﹒５萬股；據報滙豐放棄英國養老金業務計劃

；滙豐任命Ｂｒａｄ Ｊｏｎｅｓ為新任ＰａｙＭｅ主管

長江基建（０１０３８）李澤鉅稱長建處有利位置作收購，通脹對營運不構成重大中長期問題

中電（００００２）旗下中電源動集團表示商用電動車充電服務以長租３－８年為主；中電源動

集團與ＡＶＩＳ推香港首個一站式電動車租賃及充電服務

名創優品（０９８９６）張靖京稱未來將重點布局美國市場

民行（０１９８８）同意給予遠洋集團最高授信額度８０億元人民幣

百度（０９８８８）首款手機「小度青禾學習手機」下周一預售，專為青少年打造

綠地子公司計劃在港申請虛擬資產牌照

高鑫零售（０６８０８）零售行業復甦惟競爭大，料２０２４財年純利持平

騰訊（００７００）旗下遊戲《王者榮耀》４月全球收入２﹒１３億美元蟬聯榜首；騰訊雲及移

動雲宣布減價，降幅分別高達４０％和６０％；首季本土市場遊戲收入按年增６％至３５１億人

幣；正大力投入建設人工智能的能力和雲基礎設施

內地雲服務商打價格戰，阿里雲騰訊雲移動雲相繼降價，最高降六成

港交所（００３８８）延長ＦＩＮＩ用戶測試期一個月，料推遲實施日期

馬可數字科技（０１９４２）與廣西零貳零簽署分銷代理協議

石四藥（０２００５）已取得藥監局批准鹽酸西那卡塞片生產註冊

港燈（０２６３８）燃料調整費料見頂，６月每度電減６仙

比亞迪（０１２１１）據報加大自動駕駛投入，招５０００軟件人員

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《國企紅籌》

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華晨中國（０１１１４）正式建議向華晨雷諾金杯汽車出資

潤電（００８３６）４月附屬電廠售電量按年增１６﹒６％

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《神州民企》

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國美電器再被執行５０１５萬，累計被執行逾６﹒３億

瑞科生物（０２１７９）獲選納入ＭＳＣＩ中國小型股指數

特步（０１３６８）上海營運中心正式啟用，標誌多品牌國際化戰略邁向新里程

中國罕王（０３７８８）根據受限制股份獎勵計劃購買合共３０萬股

陽光保險（０６９６３）首四月原保險合同保費收入錄５０１億元人民幣

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《中國要聞》

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上海有１４５家「專精特新」企業在上市計劃當中

四大電信商新疆啟動全球首個５Ｇ異網漫遊試點

上海二手豪宅掛牌量上升，業主置換一手樓或匯款出國

脫口秀涉辱軍，笑果文化遭罰沒１４６８萬，演員解僱

北京首４月工業增加值同比降４％，消費轉增１﹒８％；北京首４月房企新開工面積降二成，商

品房銷售增三成

大新銀行表示內地復甦不均４月更明顯，工業生產倒退

國家發改委與標普就中國主權信用評級復評召開座談會

發改委表示新能源車發展機遇前所未有，農村市場正起步；ＣＰＩ漲幅回落是階段性，料將恢復

平均水平；鼓勵引導基層就業，為高校畢業生拓就業渠道；統籌用好地方債，加大製造業中長期

貸款投放；適度超前建充電設施，支持新能源車下鄉；４月審批核准１４個固投項目總投資９８

０億；４月發電增６％，用電量同比增逾８％

中國漁船印度洋傾覆３９人失聯，習近平指示全力救援

內地要求商戶定期報告即棄塑料製品使用及回收情況

杭州政府與螞蟻簽協議，支持螞蟻深度布局前沿技術

天津市委書記與聯想董事長座談，將天津作為轉型基地

中證監發布境內上市公司境外發行ＧＤＲ指引

李強同荷蘭首相通電話表示冀荷蘭推動歐洲堅持戰略自主

人行２０億逆回購利率持平，完全對沖到期量

統計局表示４月７０大中城市樓價環比整體漲幅回落

據報龍光集團兩附屬公司清盤呈請押後至本月２２日

台媒指蘇州三分一台商撤離，國台辦斥與事實嚴重不符

台出版社總編富察上海被捕，涉煽動分裂國家犯罪活動

國資委前副部長級幹部駱玉林涉嚴重違紀違法受查

華為與天津政府簽約，以５Ｇ、ＡＩ助行業數字化轉型；據報福士擬在中國市場搭載華為軟件並

已與華為會談

庫存破頂煤價仍企硬，據報煤礦及貿易商挺價意願強烈

上海正在研究制定中小企業數字化轉型三年行動方案；上海發布助中小微企業穩增長調結構強能

力２８條新政

去年上海規上中小企業工業產值在全市佔比近５０％

首４月ＦＤＩ同比升２﹒２％放緩，美元計降３﹒３％

中行開平支行前行長許國俊貪污虧空案一審擇期宣判

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒６％，郭台銘恭喜侯友宜獲徵召參選總統

台灣大選上演三足鼎立，侯友宜、柯文哲、賴清德參選

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《國際要聞》

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廣島Ｇ７峰會周五召開在即，北韓隨時發射軍用衛星

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《外圍經濟》

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加拿大４月ＣＰＩ意外重新加速，控制通脹道路不平坦

日本首季ＧＤＰ按年增１﹒６％，三季度以來首次增長

美國經濟數據強勁，零售額增長，住宅建築商信心上升

高盛等１４０多家美企高層，聯名促華府解決債限僵局

摩通ＣＥＯ表示該行不太可能再收購狀況不佳的地區銀行

歐洲「核聯盟」巴黎會議，確定核電戰略重要性

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《大國博弈》

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大疆否認退出美國市場等傳聞，稱德事隆專利案將上訴

美國起訴一名中國公民，涉向伊朗提供導彈材料

汪文斌促美國停止在科技領域對中國無端指責和打壓

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《ＡＩ熱潮》

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中手游（００３０２）與微軟合作引入ＡＩ，目標年底降五成外包成本

滙豐（００００５）卓越理財推出全港首個ＧＰＴ創作體驗

百度（０９８８８）已申請文心一言審查，將負責任地使用ＡＩ

騰訊音樂料全年收入盈利錄增長，將與騰訊（００７００）在ＡＩ領域合作

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《其他消息》

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丘應樺稱修訂電視通用業務守則檢討工作料明年初完成

九巴工會向資方提出加薪８％；九巴回應工會加薪８％要求：薪酬調整有恒常機制

公務員工會代表冀政府勿「剋扣」加薪幅度，坦言難追回去年差額；公務員薪酬趨勢淨指標出爐

，加幅介乎２﹒８７％至４﹒６５％；消息指高中低公務員薪趨調查淨指標２﹒８７％至４﹒６

５％

勞聯表示應向公務員追加去年被削減的２％加薪幅度

埃森哲與數碼港公布亞太金融科技創新實驗室十強入圍初創

機管局５月中向韓美加旅客送出逾２﹒４萬張訪港機票

港府收到薪酬趨勢調查初步結果，薪趨會下周議決是否確認總指標

謝展寰稱亂拋垃圾罰款多年未調整，建議倍增罰款加強阻嚇力

貝鈞奇稱較難監察低級別聯賽打假波，但足總會加強管理

鄧炳強稱新皇崗口岸將實施「一地兩檢」，研推「兩地一檢」新模式

港府強烈譴責借新聞自由之名干涉司法程序

深股通額度全日用逾２１億元；滬股通額度全日用１７億元，外資淨流入近１７億元

孫玉菡稱檢討弱勢社群友師計劃成效，優化後推第二期

廠商會及建造業議會歡迎政府擴大「人才清單」計劃

李家超稱要保持警惕應對突如其來的公共衞生威脅

李律仁今早公布今年薪酬趨勢調查初步結果

香港學生在全球閱讀能力研究中排名第二，僅次新加坡

樓市再轉弱內房跌跌不休，大行籲趁低撈應如何部署？

許正宇稱港交所今年內就ＧＥＭ改革建議展開正式諮詢

金管局表示明日將舉行「數碼港元」先導計劃啟動儀式

黎智英聘英大狀案，高院周五早上頒布裁決

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