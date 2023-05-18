  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/05/2023 13:38

【外圍經濟】澳洲４月就業人數意外減少，有助央行暫停加息

　　《經濟通通訊社１８日專訊》澳洲統計局周四（１８日）的數據顯示，４月就業人數意外減
少４３００人，此前經濟學家預估為增加２﹒５萬人。失業率從近５０年低點３﹒５％，回升至
３﹒７％。疲軟數據表明，澳洲央行過去一年加息１１次，對企業部門構成壓力。這強化了央行
在下月６日把現金利率維持在３﹒８５厘的理由。（ｊｆ）

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話18/05/2023
內地雲服務商掀減價戰　惟電訊三寶齊獲高盛升目標唔怕買？
人氣文章財經熱話18/05/2023
《午市前瞻》恒指後市料偏淡 騰訊季績合格宜330元部署
人氣文章中國故事18/05/2023
人幣跌穿7或邁向7.3，官媒:不存大幅貶值空間
人氣文章中國故事18/05/2023
【ＡＩ熱潮】騰訊總裁呼籲中國當局監管人工智能領域
人氣文章市場動向18/05/2023
順豐同城獲納入MSCI中國小型股指數 連日在150天線橫行整固可博反彈?
人氣文章國際動態18/05/2023
美財政部持有現金不到千億美元，拜登下周繼續談債限
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金