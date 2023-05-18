【外圍經濟】澳洲４月就業人數意外減少，有助央行暫停加息

《經濟通通訊社１８日專訊》澳洲統計局周四（１８日）的數據顯示，４月就業人數意外減

少４３００人，此前經濟學家預估為增加２﹒５萬人。失業率從近５０年低點３﹒５％，回升至

３﹒７％。疲軟數據表明，澳洲央行過去一年加息１１次，對企業部門構成壓力。這強化了央行

在下月６日把現金利率維持在３﹒８５厘的理由。（ｊｆ）

