【外圍經濟】澳洲４月就業人數意外減少，有助央行暫停加息

《經濟通通訊社１８日專訊》澳洲統計局周四（１８日）的數據顯示，４月就業人數意外減
少４３００人，此前經濟學家預估為增加２﹒５萬人。失業率從近５０年低點３﹒５％，回升至
３﹒７％。疲軟數據表明，澳洲央行過去一年加息１１次，對企業部門構成壓力。這強化了央行
在下月６日把現金利率維持在３﹒８５厘的理由。（ｊｆ）
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