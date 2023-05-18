《小傳日記》植華公布參與ＮＦＴ樂園後暴瀉八成！當中有否內情？

《小傳日記》妖股何其多？魚缸間唔時都會有一兩隻妖股忽然爆發。今日就有隻「神奇」股

票洗倉，植華集團（０１８４２）今日暴跌八成，而兩日前啱啱先十連升，累計升咗１﹒８２倍

，結果今日就完全嘔曬出嚟。

話說呢隻不嬲都「妖味特濃」，炒高再急跌已經唔係第一次，包括２０２０年炒高兩個月之

後再兩日內急跌５７巴仙，到上年３至４月又係差唔多劇本，兩個月內炒高４﹒７倍之後，再喺

５月某一日單日急瀉８２巴仙。到今日呢次已經係最少第三次出現相同戲碼。

而今次更加係有消息炒上，就喺今日洗倉前，植華自己就公布正係參與一項以ＮＦＴ為主題

嘅項目，就係喺長洲搞一個元宇宙式類似Ｓａｎｄｂｏｘ咁嘅ＡＲ遊戲。通告又提到，５月內會

舉行音樂活動，以推廣「一間銀行」嘅金融產品，下半年仲會舉行其他融入ＮＦＴ元素的文化及

教育活動。

雖然聽到「ＮＦＴ」呢啲字眼感覺伏味有少少濃，不過其實都假唔得曬。呢個元宇宙項目其

實係由本地初創元宇宙公司Ｍｅｔａ １２主辦，上網都可以Ｇｏｏｇｌｅ得到，啱啱３月先舉

行完啟動禮。而呢個長洲元宇宙項目早於上年８月已經開始，以Ｍｅｔａ １２旗下

Ｍｅｔａｂｏｏｘ操作，可以透過購買Ｍｅｔａ １２的虛擬土地，成為元宇宙地主，就類似

Ｓａｎｄｂｏｘ嘅玩法。不過呢單嘢上年都搞緊，要公布又唔使等到今日先講。

另外，呢一個元宇宙項目仲有一個參與方，就係ＭＣＡ信預錢。呢間公司就唔係咁容易搵到

資料，不過大概就係做有關幫小型商戶做短期融資。其中一篇訪問信預負責人嘅鱔稿就提到，小

型商戶好似美容院等等，可以「先使未來錢」，將預期信用卡收入按畀信預，就可以即時套現，

其中係要透過咭機嚟申請。不過就無提到相關息口係幾多，所以都好有風險。

而咁啱有份參與呢個長洲ｐｒｏｊｅｃｔ嘅植華同信預都有「資料不詳」嘅感覺，而且下星

期五就係長洲太平清醮，呢個時候公布一個喺長洲嘅ｐｒｏｊｅｃｔ，短線炒味相當濃，所以今

日嚟洗倉，都唔係全無預兆，毫仙股真係要小心！請請！



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