《國企紅籌》中國電信（００７２８）４月移動淨增戶同比升９１％

《經濟通通訊社２２日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，移動業

務於４月淨增１４９萬戶，同比增長９１％，４個月累增９００萬戶，至４億戶。其中５Ｇ套餐

用戶於４月淨增４０２萬戶，４個月累增１９２７萬戶。

該集團指，有線寬帶用戶數於４月淨增８２萬戶，至１﹒８４８億戶，而固定電話用戶於４

月淨流失４０萬戶，至１﹒０３億戶。（ｗｈ）

