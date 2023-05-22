《日入而息》快手首季經調整轉賺４２００萬，４月港通脹２﹒１％

《今天重點》
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快手（０１０２４）公布截至今年３月止第一季錄得虧損８﹒７３億元人民幣，而去年同期為虧
損６２﹒５４億元人民幣，優於市場預期；以非國際財務報告準則計量，經調整利潤４２００萬
元人民幣，而去年同期為虧損３７﹒２２億元人民幣。快手擬回購不超過４０億元股份
政府統計處公布，今年４月份整體消費物價與一年前同月比較，上升２﹒１％，較今年３月份的
相應升幅（１﹒７％）為高，亦高於市場預估的２％。港府料整體而言通脹料會在今年餘下時間
上升，儘管將大致保持溫和
銀河娛樂（０００２７）主席呂志和表示，基於澳門政府疫後放寬出入口人員流動及交通限制，
一開始恢復緩慢，但最近可見人流增加，情況較以前大為改善，公司投資的路氹第３及４期工程
曾遇上疫情阻滯，但形容現時工程如火如荼，冀盡快完成３、４期項目
香港證監會宣布，明天下午４時１５分將會見傳媒，講述虛擬資產交易平台營運者監管規定的諮
詢總結
騰訊（００７００）申報，今日回購１０３萬股，每股作價介乎３３３﹒８元至３４４﹒２元，
涉資約３﹒５億元
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《即日市況》
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恒指高收２２７點報１９６７８，藥股表現勁，藥明翰森齊升逾５％
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《深滬股市》
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三千三關遇阻，滬綜指收升０﹒３９％惟成交減近６％
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《美元匯價》
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歐元或仍需考驗１﹒０７４０底部支持
歐元最新報１﹒０８１９╱２３，日圓最新報１３７﹒９１╱９４
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《公司業績》
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快手（０１０２４）首季經調整虧轉盈賺４２００萬人幣，勝預期
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《公司資訊》
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外媒表示比亞迪（０１２１１）考慮在法國設廠；比亞迪回應法國建廠表示在尋找合適地點
美團（０３６９０）旗下外賣平台ＫｅｅＴａ正式登港，旺角、大角咀今開啟試點
網上壽險公司Ｂｌｕｅ首季ＡＰＥ按季增逾九成
標普表示阿里（０９９８８）重組對集團信用影響暫時中性
ＡＸＡ安盛出「Ｋｌｏｏｋ租車保障」，自負額保障高達４﹒２萬元
新地（０００１６）Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｈｉｌｌ第２Ｂ期周三推售２４０伙
保誠擬年內增聘４千理財顧問，將藉招聘服務平台招募保險專才
信銀國際與富衛香港達成首個澳門銀保夥伴合作協議
博維智慧（０１２０４）宣布發展腦機交互技術，料年內推首款穿戴式腦機產品
騰訊（００７００）旗下微信推出刷掌支付功能，無須手機可完成支付
恒指公司推出恒生港股通中國國資央企指數
香港電訊（０６８２３）２５００Ｍ家居寬頻升級申請宗數較４月增逾１倍
永勝醫療（０１６１２）近月根據股份獎勵計劃購買約７３２萬股
三生製藥（０１５３０）重組人血小板生成素注射液第３期臨床研究首例受試者入組
云想科技（０２１３１）首季淨利潤１６６４萬元，料次季經營表現進一步改善
銀娛（０００２７）加強非博彩活動能力利好中場，冀路氹３、４期盡快完工
港鐵（０００６６）加強機場快線服務，平日時段１０分鐘一班車
煤氣（００００３）夥ＩＤＧ推零碳科技投資基金，完成５０億元人民幣募集目標
碧瑤綠色（０１３９７）中標食環署兩年合約，以ＡＩ系統點算公廁人流
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《國企紅籌》
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華潤醫藥（０３３２０）旗下雙鶴利民格列齊特緩釋片獲國家藥監局批准註冊
上石化（００３３８）控股股東完成增持４４６６萬股Ｈ股
中再保（０１５０８）旗下大地財險首四月原保費收入按年升近１８％
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《神州民企》
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龍光（０３３８０）兩附屬之香港清盤呈請聆訊押後至７月１７日
歌禮製藥（０１６７２）將斥最多２億元回購股份
微盟（０２０１３）購回９６７８萬美元可換股債券
移動互聯（中國）（０１４３９）獲撤回清盤呈請
金鷹商貿（０３３０８）短暫停牌以待刊發內幕消息公告
快手（０１０２４）將不時在公開市場購回股份，總額不超過４０億港元；首季電商商品交易總
額按年增２８％至２２４８億元人民幣
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《中國要聞》
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內地基本養老金今年起上調３﹒８％，高齡退休可多得
去年封控基數低，上海４月出口增１﹒２倍進口增三成
內地５２０結婚人數按年大跌，廣東跌三成貴州跌五成
視頻聊天難分真假，騙徒藉ＡＩ換臉騙走男子４３０萬
首４月北京財收２４３９億增９﹒７％支出增５﹒７％
金監總局表示首季保險公司償付能力充足率１９０﹒３％；國家金監總局表示商業銀行不良貸款
率降至１﹒６２％
涉專網通信案，合眾思壯虛增利潤５億遭罰１２５０萬
分析指短期內ＬＰＲ調降門檻仍偏高，下半年或將降息
鍾南山稱能覆蓋新冠變種病毒ＸＢＢ的疫苗很快面世
５月一年及五年期以上ＬＰＲ持穩，９個月保持不變
人行２０億逆回購利率持平，零投放零回籠；加強政策解讀和熱點回應，有效引導市場預期
長沙去年５４死樓房倒塌事故，４名中管幹部被問責
滬市今年以來新增回購增持金額約２３７億元
年內機構調研國有上市公司次數已超２０１９年全年
上海將深化雙千兆網絡建設，力爭率先邁進雙萬兆城市
中指院表示內地首４月重點監測精裝開盤同比降近５成
惠陽住建局嚴禁零首付、首付貸，違規地產代理被釘牌
萬達集團回應大裁員表示消息不實，僅個別部門壓縮人手
機構表示首季華為鴻蒙操作系統在中國市場市佔率為８％
新一批新增地方債額度下達，規模或達１﹒９萬億元
標普表示內房市場復甦受三、四線城市銷情拖累
新能源車下鄉，五菱宏光ＭＩＮＩ僅售２﹒９８萬元
先正達在滬市主板提交的ＩＰＯ申請已獲受理
李家超鼓勵溫州工商界代表等善用香港優勢在大灣區發展
外交部表示中國－東盟高官磋商將於周三起在深圳舉行
馮德萊恩斥釀債務危機，毛寧稱中國緩債額度超過Ｇ７
國開行設１００億元專項貸支持中國－中亞合作
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒０４％，市場關注美光被禁對芯片業影響
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《國際要聞》
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俄宣布攻佔巴赫穆特，白宮同意向烏提供Ｆ－１６戰機
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《外圍經濟》
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加拿大艾伯塔省山火持續，石油和天然氣供應減少
拉加德表示歐洲央行仍須繼續加息去抑制通脹
新西蘭儲備銀行影子委員會大部分成員支持加息
日圓兌美元匯率觸及今年最低水平，或對日圓好友不利
日經指數連漲第８個交易日，再創３３年新高
澳洲就業部長支持與通脹相匹配的最低工資增長
瑞典初創公司計劃在２０２４年交付首批電動雪地摩托
美聯儲局或暫停加息，坐擁巨額現金者宜考慮其他投資
英國國民為日用品支付的費用較歐盟國民高
聯儲局高層鴿派抬頭，卡什卡里撐６月暫停加息
美國銀行業存款連續第３周減少並創近２年來最低水平
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《大國博弈》
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官媒解讀指美光「跌倒」，本土中低端存儲公司或受益
拜登暗示將與習對話，外交部表示應以實際行動推動
美國回應美光在華遭禁表示與盟友合作解決芯片市場扭曲
商務部長王文濤與美資企業座談，強生、３Ｍ等參加
美光遭禁，美國擬要求韓企不補缺口，中方表示堅決反對
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《其他消息》
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中原十大屋苑周末僅錄３宗成交，７屋苑零成交
屋宇署３月批出１９份建築圖及２５份入伙紙
深股通額度全日用１５億元，外資結束連續兩日淨流出；滬股通額度全日用４５億元，外資淨流
入４１億元
劉宇隆表示本港出現疫情「小波浪」，但料數字已到頂
政府計劃今年與兩電就管制計劃協議進行中期檢討
楊潤雄稱政府對香港迪士尼未來業務和長期潛力感樂觀
１７０名共創明Ｔｅｅｎ計劃學員友師坐國泰航班，在香港上空遨遊
城隧首日實施易通行大致暢順，的士司機稱收費問題似乎已改善
富衛將理財素養項目擴至亞洲７個市場，旨在培養約２﹒５萬名學生
美聯信心指數連跌４星期後回穩，樓價指數按周微升０﹒１５％
長洲太平清醮三大包山以掛畫取代，承辦商因人手問題拒接辦
港澳辦主任夏寶龍明日起澳門考察四天
盧寵茂瑞士出席世衞第７６屆世界衞生大會
醫衞局斥有人貶損跨境器官移植互助機制，漠視病人福祉
４月整體通脹率２﹒１％，港府料年內物價溫和上升
祁志鴻獲委任為醫務衞生局局長政治助理，今日履新
４月香港國際機場客運量按年升２４倍，貨運量減少７﹒７％
證監會明天公布虛擬資產交易平台營運者監管規定諮詢總結
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etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多