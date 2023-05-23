【夜期時段】即月期指最新報１９４１４點，跌２２點，低水１７點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９４２２點，跌１４點，低水９
點，最新報１９４１４點，跌２２點，低水１７點，合約成交１３６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６５９８點，跌１３點，低水６點，最新報６６０２點，跌
９點，低水２點，合約成交３５９張。
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