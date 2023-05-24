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24/05/2023 17:48

聯想（００９９２）：集團已完成重組，明年ＰＣ市場料溫和增長

　　《經濟通通訊社２４日專訊》聯想（００９９２）董事長兼首席執行官楊元慶在全年業績會
議上指出，集團已完成重組，現未有進一步重組行動，對於因重組而於第四財季衍生一次性重組
及其他費用的計提２﹒４９億（美元．下同）。他估計由本財年開始計算，可節省近８﹒５億元
年度開支。
　　聯想稱，產生的重組及其他費用，包括重組計劃相關的員工離職成本。集團首席財務官黃偉
明指出，上年度裁員比例少於５％，並經已完成，公司需滿足旗下高增長板塊發展需要，並強調
同時有新聘請其他人才。
　
＊上年度裁員幅度少於５％，並告完成＊
　
　　智能設備業務集團（ＩＤＧ）主席Ｌｕｃａ　Ｒｏｓｓｉ預計，個人電腦（ＰＣ）市場料於
２０２３年下半年回穩，２０２４年增長加快；智能手機市場現逐步恢復增長。Ｌｕｃａ　
Ｒｏｓｓｉ指出，據集團產品激活數字及市場數據顯示，現時ＰＣ需求較疫前高，因此預期趨勢
持續，加上公司的領導地位，料今年下半年，以及２０２４年ＰＣ市場錄得溫和增長。
　　至於近期內地大型雲企掀「減價戰」，基礎設施方案業務集團（ＩＳＧ）主席Ｋｉｒｋ　
Ｓｋａｕｇｅｎ表示，雖然業務會受影響，但基於其融合服務、供應鏈頂層優勢，雲企亦將續尋
求相關服務，加上其內地雲計算風險敞口亦較少，屬於原則性利潤。（ｒｈ）

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