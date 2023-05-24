聯想（００９９２）全年少賺２１％，末期息派３０港仙

《經濟通通訊社２４日專訊》聯想集團（００９９２）公布截至今年３月底止年度業績，純

利約１６﹒０８億元（美元．下同），按年跌２１％，每股基本盈利１３﹒５美仙，派末期息

３０港仙，按年持平。

期內，收入為６１９﹒４７億元，按年跌１３﹒５％；經營溢利２６﹒６９億元，按年跌

１３﹒４％。（ｒｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

