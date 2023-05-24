【高息定存】港元定存４厘比拼，３個月息王達４﹒２厘！

《經濟通通訊社２４日專訊》部分銀行又調高３個月港元定存息率，想輕鬆收息，可選擇富

邦銀行定存，３個月存期最高達４﹒２厘。渣打香港也有４﹒０８厘息，而工銀亞洲、創興銀行

、建行亞洲３個月存期達４厘息，當中建行亞洲的入場費只需１萬元。



３月個月港元定存利率

銀行 最高年利率（％）起存額（港幣） 備注

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富邦 ４﹒２０ １００萬元 「快閃定期」；新舊客戶以新資金分行辦理

渣打香港 ４﹒０８ ５０萬元 「優先理財」、「優先私人理財」新客戶

工銀亞洲 ４﹒００ １０萬元 全新「綜合戶口」、「ｅ時代」、「理財金戶口」

創興 ４﹒００ ５０萬元 「全新客戶特優定期存款」及完成指定項目

建行亞洲 ４﹒００ １萬元 全新或升級「貴賓理財貴賓晉裕客戶」

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表列各大銀行定存息率：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱

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