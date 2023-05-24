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24/05/2023 15:08

【高息定存】港元定存４厘比拼，３個月息王達４﹒２厘！

　　《經濟通通訊社２４日專訊》部分銀行又調高３個月港元定存息率，想輕鬆收息，可選擇富
邦銀行定存，３個月存期最高達４﹒２厘。渣打香港也有４﹒０８厘息，而工銀亞洲、創興銀行
、建行亞洲３個月存期達４厘息，當中建行亞洲的入場費只需１萬元。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　３月個月港元定存利率　　　　　　　　　　　　　　　　
　銀行　　最高年利率（％）起存額（港幣）　　　　　　　　　　備注　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　富邦　　　　４﹒２０　　　１００萬元　　「快閃定期」；新舊客戶以新資金分行辦理　　
渣打香港　　　４﹒０８　　　５０萬元　　　　「優先理財」、「優先私人理財」新客戶　　
工銀亞洲　　　４﹒００　　　１０萬元　　全新「綜合戶口」、「ｅ時代」、「理財金戶口」
　創興　　　　４﹒００　　　５０萬元　　　「全新客戶特優定期存款」及完成指定項目　　
建行亞洲　　　４﹒００　　　　１萬元　　　　全新或升級「貴賓理財貴賓晉裕客戶」　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｋ）
　
　
　　　表列各大銀行定存息率：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱
ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱ｄｅｐｏｓｉｔｒａｔｅ＿ｈｋｄ﹒ｐｈｐ

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