《Ａ股焦點》日本實施出口管制半導體板塊連挫，中芯Ａ瀉半成

《經濟通通訊社２４日專訊》在美國游說下，日本政府正式出台針對２３種半導體製造設備

的出口管制措施，尼康、東京電子等日本半導體設備製造商，今後向海外出口晶片設備或技術前

，必須獲得日本政府的許可證，以防止技術被用於軍事用途。盡管日方稱不針對任何國家，但外

界均認為政策實施後中國將難以取得日本的半導體製造設備。

外媒今年１月報道，美國與荷蘭及日本已達協議，同意就向中國出口部分先進晶片生產設備

實施限制，如今美國及日本已經落實政策，而荷蘭雖然未正式推出管制措施，但位於荷蘭的光刻

機龍頭ＡＳＭＬ早已無法向中國出口ＥＵＶ光刻機，換言之中國生產高端晶片的能力已被嚴重限

制。

受消息影響，Ａ股半導體板塊昨日（２３日）急跌，今早繼續延續跌勢，中芯國際

（滬：６８８９８１）股價再瀉５％，寒武紀（滬：６８８２５６）跌４﹒３％，慧智微

（滬：６８８５１２）跌４﹒２％，晶合集成（滬：６８８２４９）挫３﹒９％，歐比特

（深：３０００５３）跌３﹒５％，唯捷創芯（滬：６８８１５３）跌２﹒８％，思特威

（滬：６８８２１３）跌２﹒３％，中微公司（滬：６８８０１２）走低２﹒２％。

中國商務部發言人此前回應稱，日方濫用出口管制措施濫用，以及對自由貿易和國際經貿規

則的嚴重背離，將嚴重損害中日兩國企業利益，嚴重損害中日經貿合作關係，破壞全球半導體產

業格局，衝擊產業鏈供應鏈安全和穩定，中方對此堅決反對。

另外，中國國務委員兼外長秦剛昨日與到訪中國的荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉會談後

舉行聯合記者會，秦剛稱中方願同荷方深化務實合作，相互為對方企業提供開放、公平、非歧視

的營商環境，呼籲荷蘭不要視中方為威脅。胡克斯特拉則表示，雙方已就中國對光刻機問題的關

切進行了討論，並將繼續展開對話。（ｅｙ）

