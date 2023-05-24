【聚焦人幣】人幣中間價近半年低，即期開市貶１４５點失７﹒０６

《經濟通通訊社２４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０５６０，

較上個交易日大跌２３４點子，兩連跌，刷自２０２２年１２月１日近半年新低，上個交易日報

７﹒０３２６。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）進一步貶值，今早低開１４５點子，報７﹒０６５０，

上個交易日即期匯率收盤報７﹒０５０５。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１２０點子，報

７﹒０７８０。



＊內媒：外匯市場管理措施手段立體而豐富＊



內媒《證券日報》發布評論稱，在中國宏觀經濟大盤、國際收支大盤、外匯儲備大盤總體穩

固的情況下，人民幣匯率不會大起大落。文章並指出，中國外匯市場管理的措施手段立體而豐富

，且有應對人民幣匯率異常波動的經驗和措施。人民銀行、外匯局注重強化預期引導，必要時會

對順周期、單邊行為進行糾偏，遏制投機炒作。同時，就外匯市場自律組織而言，一方面積極落

實自律規範，一方面為企業提供匯率避險服務，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念進行

套期保值操作。這相當於給人民幣匯率波動安裝了護欄。文章並認為，近期外匯市場運行平穩，

人民幣匯率波動在正常範圍內。（ｊｔ）

