《法證攻防－林恩》快手（０１０２４）首季經調整利潤轉正

《法證攻防》上周騰訊（００７００）公布業績，騰訊重視微信視頻號的發展。短視頻平台

股快手（０１０２４）本周一（２２日）公布今年首季業績。快手股價暫連升三日，股價周一曾

升逾８％，周二（２３日）最大升幅達６﹒７３％，周三（２４日）整固上落，全日升

０﹒７３％，收報５５﹒５５元。快手宣布回購計劃，將不時在公開市場購回股份，總金額不超

過４０億元。

快手２０２３年第一季度收入同比增長１９﹒７％至２５２億元人民幣。得益於電商業務發

展，其他服務收入佔比雖然只有１１﹒２％，但在三個分部中增長最快，按年增加５１﹒３％至

２８億元人民幣，而對比２０２２年第四季則下滑約一成。快手今年首季電商商品交易總額同比

增長２８﹒４％，達２２４８億元人民幣。集團層面的經調整利潤淨額轉正，錄得４２００萬元

人民幣，是自２０２１年於聯交所上市以來首次。上年同期經調整虧損為３７億元人民幣，而

２０２２年第四季度收窄為４５３２萬元人民幣。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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