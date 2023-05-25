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25/05/2023 09:11

《法證攻防－林恩》快手（０１０２４）首季經調整利潤轉正

　　《法證攻防》上周騰訊（００７００）公布業績，騰訊重視微信視頻號的發展。短視頻平台
股快手（０１０２４）本周一（２２日）公布今年首季業績。快手股價暫連升三日，股價周一曾
升逾８％，周二（２３日）最大升幅達６﹒７３％，周三（２４日）整固上落，全日升
０﹒７３％，收報５５﹒５５元。快手宣布回購計劃，將不時在公開市場購回股份，總金額不超
過４０億元。
　　快手２０２３年第一季度收入同比增長１９﹒７％至２５２億元人民幣。得益於電商業務發
展，其他服務收入佔比雖然只有１１﹒２％，但在三個分部中增長最快，按年增加５１﹒３％至
２８億元人民幣，而對比２０２２年第四季則下滑約一成。快手今年首季電商商品交易總額同比
增長２８﹒４％，達２２４８億元人民幣。集團層面的經調整利潤淨額轉正，錄得４２００萬元
人民幣，是自２０２１年於聯交所上市以來首次。上年同期經調整虧損為３７億元人民幣，而
２０２２年第四季度收窄為４５３２萬元人民幣。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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