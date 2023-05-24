民生銀行（０１９８８）發今年第一期金融債券，籌２００億人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）公布，在全國
銀行間債券市場發行今年第一期金融債券，發行規模為２００億元人民幣。
該集團指，債券為３年期固定利率，票面利率為２﹒６８％。募集資金將用於滿足資產負債
配置需要，充實資金來源，優化負債期限結構，促進業務的穩健發展。有關在中央國債登記結算
完成債券的登記、託管。（ｗｈ）
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