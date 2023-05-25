  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/05/2023 19:41

《再戰明天》下周一英美假期休市，本港公布進出口數據

　　《經濟通通訊社２５日專訊》本港公布進出口數據，料為下周一（２９日）市場焦點。
　
＊日本公布同時及領先指標＊
　
　　下周一美國及英國假期休市，各國沒重要經濟活動。數據方面，周五本港時間９：３０ａｍ
，澳洲公布４月零售銷售，月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒３％。本港時間８：３０ｐｍ，美
國公布４月耐用品訂單，料由３﹒２％逆轉至下滑１％；４月核心個人消費支出平減指數月率升
幅料維持於０﹒３％，年率升幅料維持於４﹒６％；４月個人消費料由持平升上０﹒５％；４月
個人所得料由０﹒３％升上０﹒４％；４月批發庫存月率料維持不變。本港時間１０：００ｐｍ
，美國公布５月密歇根大學消費者信心指數，料由６３﹒５降至５８。周六德國公布４月零售銷
售。下周一本港時間１：００ｐｍ，日本公布３月同時指標；３月領先指標。本港時間
４：３０ｐｍ，香港公布４月出口；４月進口；４月貿易收支。
　　在本港，明日公布業績的公司有：同道獵聘（０６１００），下周一公布業績的公司有：奧
思集團（０１１６１）、華住集團－Ｓ（０１１７９）、ＣＴＲ（０１４１６）、新火科技控股
（０１６１１）、高豐集團控股（０２８６３）、萬華媒體（００４２６）、星謙發展
（００６４０）、世界華文媒體（００６８５）、萊爾斯丹（００７３８）等。（ｗａ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事25/05/2023
《神州經脈》中美商務部長將會面　人幣持續貶值　長汽比亞迪開戰
人氣文章財經熱話25/05/2023
小鵬首季虧損擴大遭大行唱淡急插近一成可博反彈　新能源車點部署？
人氣文章財經熱話25/05/2023
【美債危機】美國債務上限「死線」臨近　部署黃金、美債避險？
人氣文章香港要聞25/05/2023
港鐵東涌線延線動工，東涌西站將成新終點站
人氣文章中國故事25/05/2023
【債務風險】昆明財政疑雲敲警鐘　城投債風暴揭幕
人氣文章FOCUS25/05/2023
【FOCUS】債限談判牽扯黨爭　聯儲陳年紀要藏玄機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金