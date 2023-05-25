《再戰明天》下周一英美假期休市，本港公布進出口數據

《經濟通通訊社２５日專訊》本港公布進出口數據，料為下周一（２９日）市場焦點。



＊日本公布同時及領先指標＊



下周一美國及英國假期休市，各國沒重要經濟活動。數據方面，周五本港時間９：３０ａｍ

，澳洲公布４月零售銷售，月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒３％。本港時間８：３０ｐｍ，美

國公布４月耐用品訂單，料由３﹒２％逆轉至下滑１％；４月核心個人消費支出平減指數月率升

幅料維持於０﹒３％，年率升幅料維持於４﹒６％；４月個人消費料由持平升上０﹒５％；４月

個人所得料由０﹒３％升上０﹒４％；４月批發庫存月率料維持不變。本港時間１０：００ｐｍ

，美國公布５月密歇根大學消費者信心指數，料由６３﹒５降至５８。周六德國公布４月零售銷

售。下周一本港時間１：００ｐｍ，日本公布３月同時指標；３月領先指標。本港時間

４：３０ｐｍ，香港公布４月出口；４月進口；４月貿易收支。

在本港，明日公布業績的公司有：同道獵聘（０６１００），下周一公布業績的公司有：奧

思集團（０１１６１）、華住集團－Ｓ（０１１７９）、ＣＴＲ（０１４１６）、新火科技控股

（０１６１１）、高豐集團控股（０２８６３）、萬華媒體（００４２６）、星謙發展

（００６４０）、世界華文媒體（００６８５）、萊爾斯丹（００７３８）等。（ｗａ）

