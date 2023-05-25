《輪證高清－馮淑莊》科技股跟隨大市至近期低位，宜重新審視條款

《輪證高清》恒指昨日（２４日）逼近１９０００點水平，見近５個月低位。科技股跟隨回

落，亦回落至近期買賣區域的底部附近，隨即見資金流入相關產品好倉趁低吸納，但現時挑選產

品就需要重新審視產品條款，以合適條款產品作部署。有投資者可能會問為甚麼需要在市況轉變

之後重新挑選產品，就不能沿用原來部署的產品嗎？

投資者一般會利用輕微價外證作部署，一旦股價回落，原本的輕微價外認購證會變得愈來愈

價外，太價外的產品引伸波幅敏感度較高，而且對沖值較低，令到產品較受波幅變化影響的同時

又未能緊貼正股變化，因此有較大機會出現不跟行的情況，所以風險相對高，變成不適合市況的

產品。加上股價回落時，有更多投資者買入該產品，其街貨或會上升，此時就更多一重風險，市

場供求有機會輪價變動，加大產品不跟行的風險。除此之外，原來的產品有可能因為時間過去而

變得短期，令產品時間值損耗上升，亦是不適合市況的原因。

正正因為上述原因，早前留意的產品或會因為市況變化、時間過去等因素令條款變得不適合

市況，所以投資者就需要時刻審視市場上產品條款，挑選最合適當前市況的產品作部署。正如本

欄一直提到的「選輪三部曲」，投資者應該選擇中年期、貼價至輕微價外、低街貨產品，在可控

風險的同時，亦能保持合適的槓桿，以下是現時條款較合適的科技股產品介紹。



相關產品條款：

騰訊購１６４２４，行使價３６１元，２０２３年７月２８日到期，實際槓桿１１﹒５倍

騰訊沽１２１９８，行使價３０３﹒６８元，２０２３年７月２６日到期，實際槓桿１１﹒５倍

美團購１４９９４，行使價１５０元，２０２３年９月２６日到期，實際槓桿６﹒３倍

美團沽１５４８８，行使價１１２﹒７元，２０２３年８月２８日到期，實際槓桿６﹒８倍

阿里購１６４８６，行使價９０﹒０５元，２０２３年９月２６日到期，實際槓桿６﹒４倍

阿里沽１６２５８，行使價７７﹒８３元，２０２３年１０月３０日到期，實際槓桿４﹒２倍



《高盛執行董事 馮淑莊》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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