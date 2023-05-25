《窩輪滙智－盧貴良》如何撈底博反彈？

《窩輪滙智》上周本欄提到「業績好反而跌得，深如何對沖減風險？」，教過大家若手持正

股如何以適量的淡倉即認沽證作對沖，為正股買個保險。本周港股大幅向下，見今年以來新低，

恒指失守１９０００點後沽壓加大，連１８７００點亦未能守住，擊中多個好倉的重貨區位置。

以認沽證作對沖的另一個特點，是在大跌市之時，市場的波幅水平有較大機會向上，就以本

周港股市況為例，恒指周四（２５日）急跌帶動整體引伸波幅急升，認沽證除了受惠對沖值上升

，亦受引伸波幅帶動，最終升幅較理論槓桿為大，變相發揮了更佳的「保護網」作用。

上星期提到的恒指認沽證１１８１６，當時條款為約５％價外，今年９月到期，換股比率

６７００：１，對沖值３０％，實際槓桿８﹒５倍。上周教過大家，假設其他因素不變，認沽證

能有效對沖的公式為︰每手對沖金額＝現貨水平╱換股比率ｘ對沖值ｘ每手股數。

本周筆者在網上節目中，為觀眾展現了一個有做對沖的模擬倉，假設在上周五（１９日），

投資者持有阿里（０９９８８）、騰訊（００７００）及中移（００９４１）各一手，本金約為

１０萬元。一周過去，截至２５日的早上，持倉的虧損約為三千多元。若上周有按以上公式為資

金作對沖，即買入約１１手認沽證１１８１６，一周後該產品的淨利潤約為３７４０多元，足以

抵銷正股上的損失有餘。

隨現時市況已跌至今年低位，投資者欲趁低吸納又擔心仍未跌夠，不妨可考慮上述的對沖準

備。《香港滙豐資本市場及證券服務亞太區財富管理香港上市產品銷售經理 盧貴良》



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