《專家之言－葉尚志》短期跌勢在加劇，但未可確認見底

《專家之言》５月２５日，港股再現跳空下挫，短期跌勢在加劇。恒指連跌第三日再跌了有

接近３７０點，跌穿了前低位１８８２９點創出了年內新低。而在創出新低後，市場的拋售壓力

也因此而有所加劇了，帶動大市成交量增加至逾１１００億元，但仍未能達標，仍低於年內的日

均１１８５億元。綜合來看，在放量下挫的情況開始出現下，港股的短期跌勢是在加速了，但目

前仍未可確認已找到階段性的底部位置，要注意港股短期後市仍有繼續向下探底的傾向，短期市

場波動風險仍將有加劇放大的機會，建議對於短期後市的表現宜繼續保持警惕性。如果以去年

１０月３１日的１４５９７點漲到今年１月２７日的２２７００點來算，累漲了有８１０３點，

以０﹒５倍和０﹒６１８倍黃金比率來量度回吐幅度的話，恒指的回吐目標分別可見１８６４８

點和１７６９２點。另外，如果以我們近期指出的年波幅要求來算，在恒指跌穿１８８２９點創

年內新低向下擴大波幅來說，估計恒指的下試目標可見１８４７５點。因此，回到操作上來看，

如果恒指進一步跌低於１８５００點，操作值博窗口將可以逐步的打開，但同時也要注意當時的

大市成交量是否有效增加來配合，因為每一波的尋底跌勢每每都是以拋售來終結，拋售來到的話

，大市成交量也一定會放大的。



＊互聯網龍頭再領跌，技術性超跌情況浮現＊



港股再現跳空下挫加速跌勢，在盤中曾一度下跌４９５點低見１８６２１點，估計仍處向下

探底的行情，但在連跌三日累跌逾９００點後，技術性超跌情況亦開始浮現，恒指的９日ＲＳＩ

指標已跌低於３０開始進入超賣區域。指數股普遍持續受壓，其中，互聯網龍頭又再領跌，騰訊

（００７００）跌３％，美團－Ｗ（０３６９０）跌３﹒３７％，阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）跌２﹒９６％，ＡＴＭ三隻股票就給恒指帶來１２５點的跌幅。而京東集團－

ＳＷ（０９６１８）更是跌了３﹒８４％至１３０﹒１元收盤，再次破底而創回港掛牌上市後的

新低。

恒指收盤報１８７４７點，下跌３６９點或１﹒９３％。國指收盤報６３３４點，下跌

１４４點或２﹒２３％。恒生科指收盤報３６９１點，下跌８５點或２﹒２４％。另外，港股主

板成交量增加至１１５５億多元，而沽空金額有２０５﹒４億元，沽空比例１７﹒７８％。至於

升跌股數比例是４０３：１１７１，日內漲幅超過１０％的股票有４０隻，而日內跌幅超過

１０％的股票有３７隻。港股通又再交替的轉為淨流入，在周四（２５日）錄得有７２億元的大

額淨流入額度。《第一上海首席策略師 葉尚志》



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