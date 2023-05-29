恒指半日跌４９點報１８６９７，美團舜宇齊跌６％，網易升８％

《經濟通通訊社２９日專訊》上周五（２６日）紐約股市上揚。道指收升３２８點；納指收

升２７７點；標普５００收升５４點。全周計，道指累跌１％，納指累升２﹒５％，標普５００

累升０﹒３％。

美股周一（２９日）假期休市，本周只有４個交易日。市場繼續關注美國債務上限進展。白

宮與共和黨就債務上限問題，達成原則協議，有望避過歷史性違約，預計國會於本周三（３１日

）表決。

港股造好，恒生指數半日收報１８６９７，跌４９點或０﹒２６％，主板成交５８８﹒７１

億元。恒生中國企業指數報６２９６，跌３７點或０﹒５９％。恒生科技指數報３６７５，跌

１５點或０﹒４３％。

恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；美團跌６﹒４３％，報１１７﹒９元，該股成交約５４５８萬股，涉資

６５﹒４１億元，盤中高見１２６元，最低見１１６﹒３元；騰訊控股報３１８元，跌４﹒４元

或１﹒３６％，成交４０﹒９２億元；阿里巴巴－ＳＷ報７８﹒７５元，升０﹒１元或

０﹒１３％，成交１７﹒６３億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ

。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。

舜宇光學科技（０２３８２）跌５﹒７８％，報７３﹒３５元；中升控股（００８８１）跌

５﹒４４％，報２７﹒８元；石藥集團（０１０９３）跌４﹒２９％，報６﹒９２元。

另一方面，網易（０９９９９）逆市升７﹒８２％，報１４０﹒７元，該股成交約３７５萬

股，涉資５﹒２８億元，盤中高見１４２﹒９元，最低見１３９﹒４元；聯想集團

（００９９２）升４﹒９％，報７﹒４９元；中芯（００９８１）升４﹒０６％，報２０﹒２５

元；申洲國際（０２３１３）升３﹒９５％，報６４﹒５元。（ｋｙ）

