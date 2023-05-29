《豪論國金－李振豪》拉牛上樹的科技股能走多遠？

《豪論國金》美股３大指數無懼多次加息及衰退陰霾影響，年內表現更勝同儕。除了道指年

內表現輕微負值（負０﹒２％），標普５００升幅約１０％，納指更誇張地上升近２４％。觀察

指數成分股表現，標普５００年內３６５點升幅由首７隻最佳表現股份包辦，而且全數屬科技股

份。首３位升幅更接近及超過１倍，反映指數升幅非常依賴科技板塊。納指情況相若，年內

３３５８點中由首２６隻股份包辦，首７位升幅股份全數科技股，而且不足半年內升幅超過

５０％，同樣非常依賴科技股。究竟美國科技股為何一枝獨秀？美股只升不跌的神話仍可維持多

久？



＊美股升幅則重科技股＊



參考最新公布業績數據，標普５００整體盈利增長下跌３﹒６％，當中科技板塊更下跌

１２﹒４４％。納指業績更是逆道而行，整體盈利下跌６﹒６％，當中科技板塊下跌

１０﹒９８％。盈利下跌加上股價上升，不難發現股值普遍偏高。過去１０年納指平均市盈率約

２５﹒９倍，今天為３１﹒５倍，高出約２２％。標普５００指數中１１項行業分類指數過去

２０天的走勢輪動圖，顯示只有科技及電訊類處於「領先」位置，另外能源及金融處於「改善」

，其餘７項皆在「弱勢」及「滯後」，反映板塊貢獻嚴重偏執於科技股（尤其半導體）走勢。相

比以上表現，納指金龍指數、恒科指及深證年內持續下跌，同期表現分別是負８﹒５、負９﹒８

及正１﹒８％，現況市盈率不足１０年平均值一半，反映盈利如何改善都未能止跌。



＊慎防美聯儲執意加息＊



走勢背馳非常明顯，更準確地說，中美博奕下環球資金自動歸邊。在歐美政府有意禁止資金

投資於中國科技有關企業後，年初至今主要持倉輪流在港股中沽出相關股份，金龍指數更反映美

國上市的中科企首當其衝。此乃上任美國總統特朗普的技倆，只說不做都足以嚇怕市場，今天只

是故技重施。歐美陣營與中國科技貿易壁壘愈演愈烈，在硬件技術上，美國、日本及韓國領先，

呈現在標普、納指、日經２２５指數及韓國納指年內最佳表現多數是半導體相關板塊。預期中美

磨擦愈升級，該類板塊愈受惠。最後，美國極限施壓漸由硬件轉向軟件，部分歐美國家已響應禁

止下載個別中國相關應用程式，亦不應奢望中美科技爭端短期內出現實質性逆轉。

莫問基本及技術因素下透過中美磨擦「販賣」恐慌而吸收環球資金，單靠科技板塊拉牛上樹

式支撐美股升勢，加上再遮掩不了經濟的內在問題，如６月１４日美聯儲再執意加息，將可能成

為後市轉捩點。注意風控。

共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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