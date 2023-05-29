傳廣發證券（０１７７６）斥１１億收購惠理集團２０％股權

《經濟通通訊社２９日專訊》外電引述知情人士透露，廣發證券（０１７７６）計劃收購惠
理集團（００８０６）２０％股權。
知情人士指，廣發證券接近達成協議，以約１１億元從謝清海和葉維義等股東手中收購這些
股份，有關交易有待本周晚些時候取得董事會批准。
謝清海及葉維義目前分別持有惠理集團２５％及１６％股權。（ｂｉ）
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