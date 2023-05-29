《豐碩成果－盧穗欣》為何大家都在談論「亞洲投資級別債券」？

《豐碩成果》環球息口快將見頂，市場已開始將目光轉向投資級債券類別。東亞聯豐認為，

在環球債券中，亞洲區中的南韓、印尼和中國的投資債券前景樂觀。



＊順應利率走勢，改善整體回報＊



市場預計美國加息周期快將步入尾聲。通脹雖然仍遠高於２％的目標，但兩年內首次回落至

５％以下，但相信通脹仍會困擾經濟一段長時間。在經濟衰退陰霾下，股票資產的風險與回報比

率前景會稍遜，相反，投資級債券基本面較具韌性，讓債券持有人以較低風險爭取高息機會。加

上於債券價格往往與利率走勢背道而馳，若投資者能適時把握機會，更可為資本增值，改善整體

回報。

目前歐美經濟前景未明，金融業危機未知會否重燃。如上期分析，亞洲區基本面穩健，通脹

壓力相對較低，有助抵禦市場的不確定性，因此團隊認為亞洲投資級債券較合現時市況。



＊南韓銀行印尼石油商品擁有利好條件＊



相比歐美，亞洲通脹壓力較低，不少國家已經暫停或放慢加息步伐。南韓四月通脹按年上升

３﹒７％，升幅是１４個月以來最低。市場相信是次加息周期已經完結，下半年甚至有機會減息

。在這背景下，我們看好南韓銀行，由於該板塊盈利前景不俗，行業規管嚴謹，整體金融體系穩

健。惠譽國際亦預料，南韓銀行有空間把貸款重新向上定價，有利發展潛力。加上當地流動性充

裕，有助提升毛利率以及盈利表現，減輕信貸成本壓力，有利於經濟逆轉時作風險管理，突出其

韌性。再者，這板塊估值吸引，評級現時達Ａ或ＡＡ級，於風險角度來看，是可取之選，這些原

因均令團隊看好南韓銀行投資級別債券。

印尼四月通脹按年上升４﹒３３％，繼續維持下跌趨勢，加息壓力隨之遂步減退。當地一些

投資級別主權和半主權信貸息差狹窄徘徊，利率將近見頂，石油和商品板塊尤其受惠。從技術層

面以及資金流向而言，整體前景平穩樂觀。近日，一間國有印尼地熱發電公司新發行綠色債券，

最終以窄幅定價，顯示投資者對能源－－尤其再生能源資產的需求強勁，為當地市場帶來支持。



＊中國投資級債券信貸前景樂觀＊



我們認為物流、食物配送以及科技、媒體和電信都是較有優勢的板塊。經濟復甦，刺激零售

消費。官方數據顯示，物流和食物配送相關行業四月均處於５０以上的擴張水平。這類ＢＢＢ評

級的債券，信貸息差較濶，息率吸引。而我們看好科技、媒體和電信債券的原因，除了因為行業

基本面良好，若當局改變去年嚴厲監管的作風，將為企業發展開拓利好條件。近日一間內地媒體

科技巨頭宣布重組計劃，把業務分拆為六大範疇，或未來將獨立上市。團隊認為這舉措意味官方

有意放寬行業的融資活動，發展前景屬正面。

環球增長放緩時，亞洲區的客觀條件較為有利。然而，亞洲優質債券分布不同國家和板塊，

投資者必須小心分析，才能在瞬息萬變的市況捕捉良機，投資一籃子基金組合，便可讓投資團隊

代勞，作出適時部署。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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