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29/05/2023 13:45

《股語有云－古添力》中國旺旺兩現黃金交叉，長線目標價８銀

　　《股語有云》中國旺旺（００１５１）主要從事米果、乳品和飲料、休閒食品及其他產品的
製造、分銷及銷售。
　　截至２０２２年９月３０日止，中國旺旺錄得中期股東應佔溢利１５﹒９６億人仔，按年倒
退２３﹒６％，每股盈利１３﹒４１分。期內，收益１０８﹒３億人仔，按年倒退４﹒８％；毛
利４６﹒３８億人仔，按年減少１２﹒９％。
　　期內，佔總營業額１８﹒２％的米果業務，營業額增加５﹒１％至１９﹒７２億人仔，分部
利潤減少１８﹒６％至２﹒０７億人仔，毛利率下降３﹒８個百分點至３７﹒２％；而佔總營業
額５２﹒６％的乳品及飲料業務，營業額減少１３﹒２％至５６﹒９３億人仔，分部利潤下降
２７﹒４％至１６﹒５７億人仔，毛利率下跌４﹒１個百分點至４５﹒３％。
　　另外，佔總營業額２８﹒４％的休閒食品業務，營業額增加７﹒１％至３０﹒７９億人仔，
分部利潤微增０﹒４％至５﹒８１億人仔，毛利率下降２﹒４個百分點至４２﹒２％；其他產品
之營業額增長２５﹒８％至８８８４萬人仔，分部溢利增９﹒５％至１５２９萬人仔。
　
＊５﹒３３銀不妨小注買入＊
　
　　於２０２２年９月３０日，集團之現金及銀行存款為８６﹒６２億人仔，總借款為
６１﹒２２億人仔。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據，過去５日有逾２６００萬元資金淨流入中國旺旺，過
去一個月淨流入資金有逾６３００萬元，過去三個月有逾９０００萬元淨流入。
　　技術走勢方面，該股今日走勢現大陽燭，１０天線升越１００天線，２０天線升越５０天線
出現黃金交叉利好訊號，雖然不足之處是９ＲＳＩ已升至７５水平，現價５﹒３３銀仍不妨小注
買入，首站為去年１１月高位５﹒７銀，中長線目標價８銀，此為２０２２年１月高位所在，跌
穿去年１２月低位４﹒７銀止蝕。　《古添力》（本欄逢周一、三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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