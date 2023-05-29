《股語有云－古添力》中國旺旺兩現黃金交叉，長線目標價８銀

《股語有云》中國旺旺（００１５１）主要從事米果、乳品和飲料、休閒食品及其他產品的

製造、分銷及銷售。

截至２０２２年９月３０日止，中國旺旺錄得中期股東應佔溢利１５﹒９６億人仔，按年倒

退２３﹒６％，每股盈利１３﹒４１分。期內，收益１０８﹒３億人仔，按年倒退４﹒８％；毛

利４６﹒３８億人仔，按年減少１２﹒９％。

期內，佔總營業額１８﹒２％的米果業務，營業額增加５﹒１％至１９﹒７２億人仔，分部

利潤減少１８﹒６％至２﹒０７億人仔，毛利率下降３﹒８個百分點至３７﹒２％；而佔總營業

額５２﹒６％的乳品及飲料業務，營業額減少１３﹒２％至５６﹒９３億人仔，分部利潤下降

２７﹒４％至１６﹒５７億人仔，毛利率下跌４﹒１個百分點至４５﹒３％。

另外，佔總營業額２８﹒４％的休閒食品業務，營業額增加７﹒１％至３０﹒７９億人仔，

分部利潤微增０﹒４％至５﹒８１億人仔，毛利率下降２﹒４個百分點至４２﹒２％；其他產品

之營業額增長２５﹒８％至８８８４萬人仔，分部溢利增９﹒５％至１５２９萬人仔。



＊５﹒３３銀不妨小注買入＊



於２０２２年９月３０日，集團之現金及銀行存款為８６﹒６２億人仔，總借款為

６１﹒２２億人仔。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據，過去５日有逾２６００萬元資金淨流入中國旺旺，過

去一個月淨流入資金有逾６３００萬元，過去三個月有逾９０００萬元淨流入。

技術走勢方面，該股今日走勢現大陽燭，１０天線升越１００天線，２０天線升越５０天線

出現黃金交叉利好訊號，雖然不足之處是９ＲＳＩ已升至７５水平，現價５﹒３３銀仍不妨小注

買入，首站為去年１１月高位５﹒７銀，中長線目標價８銀，此為２０２２年１月高位所在，跌

穿去年１２月低位４﹒７銀止蝕。 《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



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