《鍾之日記》恒指跌不休，邁向半年低

《鍾之日記》５月２９日，香港天氣：熱。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫達成債務上限協議，計劃本周三（３１日）交由國會表決

，債務違約危機暫解除，美股指數期貨今早造好，日股再創３３年新高。不過，香江魚缸跌不休

，儘管內地４月規模以上工業企業利潤同比下降１８﹒２％，降幅較３月份收窄１個百分點，連

續兩個月收窄，支持Ａ場向上，但恒指高開低走，再創半年低。恒指高開８０點，報１８８２７

，甫開曾升１３２點，之後掉頭向下，午後尾段跌幅擴大，最終恒指收跌１﹒０４％或１９５點

，收報１８５５１點，再創近半年低，兩市成交額１１０５億。



＊滬升深跌，深圳創業板指一年低＊



內地１至４月規模以上工業企業利潤同比下降２０﹒６％，突顯需求降溫、工業通縮加劇，

市場料人行將提前降準。滬綜指今早小幅高開，惟欠上升動力，滬綜指一度倒跌０﹒１％但仍守

三千二關，隨著中字頭股盤中走強，午後維持窄幅偏升，最終全日小升０﹒２８％，收報

３２２１﹒４５點。惟深成指回吐，全日跌０﹒８％，報１０８２０﹒６５點，創下去年１１月

以來半年新低。創業板指更跌１﹒１４％，報２２０３﹒８４點，創下去年５月以來一年新低。

兩市成交９２０８億元人民幣，較上個交易日急增逾１２％。外資今日通過陸股通轉為淨流入逾

１４億元，結束連續三日淨流出。



＊績後走勢大不同，網易升７％美團瀉８％＊



網易（０９９９９）及美團（０３６９０）上周五（２６日）盤後公布首季業績，兩者業績

同樣勝預期，惟股價走勢卻大不相同，前者狂飆７﹒２％，報１３９﹒９元，創近９個月新高；

美團則暴跌８﹒１％，報１１５﹒８元，創逾７個月新低。

網易首季淨利潤為６７﹒５億元人民幣，按年升５３﹒７％，經調整淨利潤為７５﹒７億元

人民幣，按年升４７﹒８％，高於市場預期。淨收入按年升６﹒３％至２５０億元人民幣，也好

於市場預期。網易擬派季息，為每股每股０﹒０９３０美元或每股美國存託股０﹒４６５美元。

美團首季業績期內收入５８６﹒１７億元人民幣，按年增２６﹒７％，勝預期的

５７４﹒８２億元人民幣；純利３３﹒５８億元，去年同期蝕５７﹒０３億元人民幣，大勝預期

的蝕２﹒１５億元人民幣；經調整淨利５４﹒９１億元人民幣，去年同期蝕３５﹒８６億元人民

幣，大勝預期的賺１９﹒３４億元人民幣。

其他科技股走勢低迷，京東集團（０９６１８）再跌１﹒７％，報１２７﹒９元，創上市新

低。騰訊（００７００）跌２﹒９％，報３１３﹒２元，創４個月新低。快手（０１０２４）跌

４﹒８％，報５１﹒２元。阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒１％，報７７﹒８元。



＊４月電力行業利潤大增，電力股造好＊



國家統計局數據顯示，隨著經濟運行向好，用電需求增加，電力生產持續加快，４月份，電

力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤同比增長３６﹒５％，增速較３月份加快８﹒９個百分點

，帶動電力行業利潤增長４５﹒３％。１至４月份電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤

總增長３４﹒１％。

電力股集體造好，華電國際（０１０７１）抽升１０﹒４％，大唐發電（００９９１）飆

９﹒８％，華能國電（００９０２）升８﹒１％，潤電（００８３６）升４﹒７％，中國電力

（０２３８０）升２﹒６％，中廣核電（０１８１６）升超１％。



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