【人行操作】人行２５０億逆回購利率持平，淨投放２３０億

《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，今日進行的２５０億元（人民幣．下同）７天

期逆回購，中標利率持平２％。

公開市場今日有２０億元逆回購到期，即今日淨投放２３０億元。

公開市場本周共１８０億元逆回購到期，其中周一到周三各到期２０億元，周四、周五分別

到期７０億元和５０億元。（ｓｌ）

