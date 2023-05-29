【人行操作】人行２５０億逆回購利率持平，淨投放２３０億

《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，今日進行的２５０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平２％。
公開市場今日有２０億元逆回購到期，即今日淨投放２３０億元。
公開市場本周共１８０億元逆回購到期，其中周一到周三各到期２０億元，周四、周五分別
到期７０億元和５０億元。（ｓｌ）
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