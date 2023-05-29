《師傅教路－黃瑋傑》白雲山四大業務各有亮點，業績持續穩定增長

《師傅教路》白雲山（００８７４）主要從事中西成藥、化學原料藥、天然藥物、生物醫藥

、化學原料藥中間體的研究開發、製造與銷售；西藥、中藥和醫療器械的批發、零售和進出口業

務；大健康產品的研發、生產與銷售；以及醫療服務、健康管理、養生養老等健康產業投資等。

其業務分為四大板塊：大南藥板塊（醫藥製造業務）、大健康板塊、大商業板塊（醫藥流通業務

）和大醫療板塊。



＊推進老字號振興項目建設，開展多場景營銷覆蓋＊



在大南藥板塊方面，集團下屬共有２７家醫藥製造企業與機構，從事中西成藥、化學原料藥

、化學原料藥中間體、生物醫藥和天然藥物等的研發、製造與銷售。集團是南派中藥的集大成者

，擁有中一藥業、陳李濟藥廠、奇星藥業、敬修堂藥業、潘高壽藥業等１２家中華老字號藥企，

其中１０家為百年企業。集團持續推進老字號振興項目建設，進一步激發老字號發展活力，不斷

提升品牌與產品的知名度和認知度。同時圍繞核心品種，通過積極參與國家和省級集採、深耕

ＯＴＣ市場及第三終端、挖掘二線梯隊產品潛力等方式，推動大品種持續增長。

在大健康板塊方面，主要業務為飲料、食品、保健品等產品的生產、研發與銷售，主要從事

的企業包括集團下屬子公司王老吉大健康公司及王老吉藥業等，主要產品包括王老吉涼茶、刺檸

吉系列、荔小吉系列、潤喉糖、龜苓膏等。集團積極開展多場景與多領域的營銷覆蓋，不斷推進

品牌年輕化建設，持續拓展餐飲終端、即飲終端和電商渠道，有效提升市場鋪貨率和佔有率。



＊推進批發與零售聯動，拓展創新藥配送業務＊



在大商業板塊方面，主要業務為經營醫藥流通業務，包括醫藥產品、醫療器械、保健品等的

批發、零售與進出口業務，主要企業包括集團下屬子公司醫藥公司及采芝林藥業等。醫藥公司是

華南地區醫藥流通龍頭企業，主要從事醫藥流通批發及零售業務。采芝林藥業利用中藥領域優勢

，開展中藥材及中藥飲片生產及銷售業務。集團將進一步推進批發與零售聯動，以拓展創新藥配

送業務帶動醫療機構業務發展，擴展終端覆蓋網絡。同時大力開發互聯網醫院＋電子處方流轉業

務，不斷開拓新客戶。另一方面，亦將大力發展電商服務，推動電商銷售、直播帶貨、Ｂ２Ｂ、

Ｂ２Ｃ等新業務不斷成長。

至於大醫療板塊，目前仍處於布局與投資擴張階段，集團分別以白雲山醫療健康產業公司及

醫療器械投資公司為主體，通過新建、合資、合作等多種方式，重點發展醫療服務、中醫養生、

現代養老三大領域以及醫療器械產業，目前已投資╱參股的項目包括白雲山醫院、潤康月子公司

、白雲山壹護公司及白雲山健護公司等。

集團堅持「穩中求進」的工作總基調，實現經營業績的持續穩定增長。今年第一季度，實現

營業收入２１６﹒２８億元人民幣，較去年同期增長５﹒３１％；股東應佔淨利潤為１９﹒０８

億元人民幣，增長５﹒７％，是去年全年盈利３９﹒６６億元人民幣的４８﹒１％。建議買入價

２６元，目標２９元，止蝕位２４﹒５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票

）



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