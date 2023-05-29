《缸邊隨筆－石鏡泉》飛彈擊落債彈

《缸邊隨筆》此文成於上周五佛誕日５月２６日上午，文題：《飛彈擊落債彈》是指美國通

過大幅提高國防預算而可以使美兩黨及美總統達成提升美國債上限，糊塗了？怎可以一邊喊要削

政府支出，但另邊又可以大增國防開支？



糊塗的，是那些Ｓｉｍｐｌｅ、Ｎａｉｖｅ ａｎｄ Ｓｔｕｐｉｄ的憂美國債上限會不被

提升而帶來金融震盪者。筆者在過往幾十年的爬格子生涯中，也曾Ｓｉｍｐｌｅ、Ｎａｉｖｅ

ａｎｄ Ｓｔｕｐｉｄ過，但老了，見過了，便知美國債危機，都是場戲，是美國共和民主兩黨

各為自己去拉下一次選舉的選票，和保障美國軍工企業利益的茶杯裏的風波。



對這次美國債務危機，筆者的觀點是：有預期無驚奇。國債上限終被提高，必要時就用上美

國修改憲法１４條，窮到只剩得錢的人會在息口市場波動中有損失（見筆者上周五文），窮到只

得茅屋和番薯的人，就可以續歎番薯無損失。損失得最多的，是那些想火中取栗，想賺多個錢來

供樓的供樓者和那些苦打拼的小戶經營者。



閣下是哪一號人，自己對號入座好了。筆者一直以來的建議是：在塵埃未落定前，遠離美「

息」，擁人仔自重。



塵埃會幾時落定，估計是明天（３０日），周二。美國國會會提出個預算議案，只要能通過

，就會轉交美國參議院去贊同，並在６月１日或６月１０日前提交予美總統簽成法案，美債危機

就會告一段落。跟著到其他的美國金融危機登場，這是後話，以後談。



在周二之前，應在本文成文日翌日（即５月２７日，上周六）至之後的一兩天，會公開初步

達成提升美國債上限。會否有這公布，看上周五晚（即筆者成文日２６日晚）美股表現便知。主

要是看標普５００，如能升回上４１５０點及之上，好事近。不然，就有點麻煩了。



上文提過，兩黨在提升美國債上限的一個目標，是要為爭取下次選舉時的選票，故今時民調

對兩黨的立場有所影響。最近的兩次民調，在其中一個民調基本上有一半接受調查者認為，在提

升國債上限時要有削支出條款，但在另個民調中則認為宜先提高，再談削支出。



另外有百多位美國大企業ＣＥＯ聯名去函民主黨、共和黨和白宮，要盡快提升美國債上限，

不要搞出違約事。這些企業都是選舉時的金主。



當閻王小鬼都齊聲要你兩黨和白宮速速搞掂時，還要搞出違約，就是找死。



在不想死下，拜登就對共和黨人要求開了綠燈（因為爭輸了）。有謂拜登接受明年有

８８６３億美元的國防預算，這較今年水平增了３﹒３％，其中五角大樓（即軍方）會拿到

８４２０億美元。共和黨人一起始談判就咬定軍費不能減，白宮要削政府支出，就削其他項。如

今共和黨人算是求飛彈有飛彈，對軍工企業金主算有交代，其他的條件也就好談了。



假如明天（５月３０日）仍無協議之聞，市場會開始坐不住了，但仍可以有望捱多一個星期

，因為市場估，要到６月９日，美財政部才燶丁的。世事難料，你怎知耶倫有無打埋伏？她之前

講６月１日無錢嘞，市場話他報細數，要到６月９日才無錢。但上周耶倫又自移Ｘ日至６月１５

日，無論哪天是真的Ｘ日，一如筆者以前寫過６月１０日仲無料到，市場就當係美國違約啦！



違約？美政府會怎做？市場會有甚麼反應！



（一）美政府會將政府支出依優先次序再排始支出，基本上是福利支票會先停，因為這不會

帶來違約訴訟。但債息一定要俾，唔俾就違約。所以在美國國債危機之難當頭前，有錢佬所受的

保障好過窮佬。



不過慘在美國是個高科技社會，但美國政府的電腦系統。由於國「窮」，高科技拿了去做導

彈，並無撥錢去提升政府的電腦系統。這從極之重要的選票計算系統，也是古舊得不合時宜可見

一斑，亦因此選票點查出錯，次次選舉都有錯，但都錯而無錢改。



現今有上千筆支出要重組優先支付次序，要改程式，會否掛萬漏一，唔覺意少支了筆債息，

咁就……，不知了。



（二）假如真有個掛萬漏一的情況發生，早於２０１１╱２０１３年那次又是美國債務危機

中，美儲局就草擬了指示，對於這些暫不被支付利息的政府票據、債務，不可以不許當、不許押

，即是美國金融機構要當這隻爛古董當好古董來處理，不歧視、不扣值。



如果恒大（０３３３３）的債也可以這樣被優化處理，那還有甚麼債務危機？



美聯儲局這份２０１３年指引，並未出爐，因為債務上限被及時提升了。但如今次提升美債

務上限有阻滯，美儲局這份救債仙方要不要用上？你話用啫，外國人所持的欠息美債又是否不受

到外國的銀行金融系統所認同？不知。不過向來都是：我的美元，你的問題。



（三）２０１１年７月的債務危機，美股跌了１８％，今時美股只跌不足２％。如萬事大吉

，當然好，但如不吉，則這１６％之差距要怎補？債與股是有互動的，因息與股有互動，息升了

，股能不跌？



今時拜登允大擴軍費支出，以導彈擊落債彈，但高空相撞，梗有彈片散落，會否落在你頭上

？是否為安全計行騎樓底戴鋼盔會安全過出去撿彈片？



人各有志，有人謂富貴險中求，怎能阻人發達？



佛誕日，文題：飛彈……，惡極、惡極。食齋都補唔番。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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