【外圍經濟】印太經濟框架１４成員國就供應鏈韌性達成協議

《經濟通通訊社２９日專訊》由美國牽頭的印度－太平洋經濟框架（ＩＰＥＦ）的１４個國

家就供應

鏈協調達成了一致協議，是至今為止取得的最重大進展。

美國商務部長雷蒙多周六與美國貿易代表戴琪一同宣布了這一消息。該框架的成員國包括日

本、印度和南韓，經濟產量總額達到約３８萬億美元。

雷蒙多表示，供應鏈協議包括建立一個「響應網絡」，可就供應鏈問題開展緊急溝通，同時

也將建立一個勞工權力顧問委員會。（ｒｃ）

