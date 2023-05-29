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29/05/2023 13:16

【外圍經濟】印太經濟框架１４成員國就供應鏈韌性達成協議

　　《經濟通通訊社２９日專訊》由美國牽頭的印度－太平洋經濟框架（ＩＰＥＦ）的１４個國
家就供應
鏈協調達成了一致協議，是至今為止取得的最重大進展。
　　美國商務部長雷蒙多周六與美國貿易代表戴琪一同宣布了這一消息。該框架的成員國包括日
本、印度和南韓，經濟產量總額達到約３８萬億美元。
　　雷蒙多表示，供應鏈協議包括建立一個「響應網絡」，可就供應鏈問題開展緊急溝通，同時
也將建立一個勞工權力顧問委員會。（ｒｃ）

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