  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/05/2023 09:45

《窩輪豪情－梁業豪》好友再度錯失擊倒對手的良機

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、金融
業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為網易
（０９９９９）、新東方（０９９０１）與海豐國際（０１３０８），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首
選思摩爾國際（０６９６９）、港交所（００３８８）與美團（０３６９０）。
　　昨天（２９日）淡友大戶於投資氣候轉好下，竟全力壓低港股，明顯與今天（３０日）５月
份期貨、期權到期前，他們爭持較理想的平舊倉套利水平有關。筆者認為，好友昨天再度錯失將
對手擊倒的良機，表現委實較投資者感到失望。於今晚美股假後復市前，他們仍有一次機會撥亂
反正；不成功的話，明天（３１日）５月份場外股票期權日多仍會是淡友的天下。這個時候大家
應先計算好恒指的短中期再跌空間，然後看清楚指數的下跌動力會否增強，才決定應對方法。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事30/05/2023
據報馬斯克本周將到訪中國，料與高級官員會晤
人氣文章開市Good Morning30/05/2023
港股失黃金比率第一個位　展跌浪向18200點邁進
人氣文章財經熱話30/05/2023
【虛幣世界】分析指短線比特幣持有者將獲利賣出
人氣文章數碼新動力29/05/2023
社聯X數碼港合力推動社福界數碼轉型　共創雙嬴
人氣文章生財有道29/05/2023
【高息定存】華僑永亨上調一年期定存息至高達4.18厘
人氣文章中國故事29/05/2023
《神州經脈》神舟十六明日升空　人幣續創半年低　A股滬強深弱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金