《窩輪豪情－梁業豪》好友再度錯失擊倒對手的良機

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、金融

業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為網易

（０９９９９）、新東方（０９９０１）與海豐國際（０１３０８），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首

選思摩爾國際（０６９６９）、港交所（００３８８）與美團（０３６９０）。

昨天（２９日）淡友大戶於投資氣候轉好下，竟全力壓低港股，明顯與今天（３０日）５月

份期貨、期權到期前，他們爭持較理想的平舊倉套利水平有關。筆者認為，好友昨天再度錯失將

對手擊倒的良機，表現委實較投資者感到失望。於今晚美股假後復市前，他們仍有一次機會撥亂

反正；不成功的話，明天（３１日）５月份場外股票期權日多仍會是淡友的天下。這個時候大家

應先計算好恒指的短中期再跌空間，然後看清楚指數的下跌動力會否增強，才決定應對方法。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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