特首政策組專家組５６人名單出爐，李家誠郭基煇鄭永年等獲任命

《經濟通通訊社３０日專訊》政府公布特首政策組專家組的成員名單，共有５６名成員，任

期一年，即時生效，至明年５月２９日。

特首政策組專家組由來自商業和金融界別、專業人士、智庫及學術界等不同背景的人士組成

，就各項專題向特首政策組提供專業意見和嶄新構思。專家組會分為三個組別，分別為經濟發展

專家組、社會發展專家組及研究策略專家組。



＊恒地李家誠、新地郭基煇上榜＊



經濟發展專家組成員包括恒地（０００１２）聯席主席李家誠、新地（０００１６）執行董

事郭基煇、金發局主席李律仁，亦有國家開發銀行香港分行行長李曦光、騰訊（００７００）高

級副總裁湯道生、德勤中國首席執行官曾順福等人。社會發展專家組成員包括四洲集團創辦人戴

德豐、團結香港基金會前總裁鄭李錦芬、港區人大代表陳曉峰等。



＊鄭永年、王于漸及雷鼎鳴等學者加入＊



研究策略專家組有多名學者，包括香港大學首席副校長王于漸、全國港澳研究會顧問劉兆佳

、香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴、香港中文大學（深圳）校長講座教授鄭永

年、中國（深圳）綜合開發研究院常務副院長郭萬達等。

特首政策組組長黃元山對有關任命感到高興，並歡迎各成員加入專家組，他說，專家組成員

在各自的範疇均具有豐富的經驗和專業知識，並熱心為香港建言獻策。專家組除了會舉行定期會

議外，特首政策組亦會主動就個別議題徵詢相關成員的意見，以廣採博納專家組成員的智慧和經

驗。（ｂｉ）

