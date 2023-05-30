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30/05/2023 13:26

【香港要聞】屋宇署長下午３時就日出康城拆主力牆事件見傳媒

　　《經濟通通訊社３０日專訊》屋宇署署長余寶美今日下午３時就日出康城首都一單位拆去部
分結構牆事件會見傳媒。
　　屋宇署發言人此前表示，就有關事件已派員到場視察。署方發現有違規情況，但認為整體樓
宇結構沒有危險，並得悉涉事業主已主動安排承建商於該道新門橫樑下安裝臨時支撐。
　　屋宇署已根據《建築物條例》向涉事單位業主發出法定命令，包括要求其委任認可人士提交
修繕建議書（包括評估有關改動對整體樓宇結構的影響）、建築工程圖則，以及取得屋宇署批准
及同意後根據批准圖則把樓宇受影響的部分修復；以及就有否違反《建築物條例》展開全面調查
，將會視乎調查結果，向涉事人士採取包括刑事檢控的懲處行動。
　
＊日出康城業委會憂事件影響樓宇安全及樓價＊
　
　　日出康城第一屆業委會主席張志董出席電台節目時表示，收到超過３００戶業主反映，擔心
事件會影響樓宇安全及樓價，又認為涉事單位目前只安裝鐵架作臨時支撐，是草草了事。
　　他又指，業主進行任何裝修工程均須向管理公司申請，認為管理處有權亦有責任，監管及巡
查相關單位的裝修情況，又透露業主正計劃向管理公司追究責任。（ｂｉ）

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