【香港要聞】屋宇署長下午３時就日出康城拆主力牆事件見傳媒

《經濟通通訊社３０日專訊》屋宇署署長余寶美今日下午３時就日出康城首都一單位拆去部

分結構牆事件會見傳媒。

屋宇署發言人此前表示，就有關事件已派員到場視察。署方發現有違規情況，但認為整體樓

宇結構沒有危險，並得悉涉事業主已主動安排承建商於該道新門橫樑下安裝臨時支撐。

屋宇署已根據《建築物條例》向涉事單位業主發出法定命令，包括要求其委任認可人士提交

修繕建議書（包括評估有關改動對整體樓宇結構的影響）、建築工程圖則，以及取得屋宇署批准

及同意後根據批准圖則把樓宇受影響的部分修復；以及就有否違反《建築物條例》展開全面調查

，將會視乎調查結果，向涉事人士採取包括刑事檢控的懲處行動。



＊日出康城業委會憂事件影響樓宇安全及樓價＊



日出康城第一屆業委會主席張志董出席電台節目時表示，收到超過３００戶業主反映，擔心

事件會影響樓宇安全及樓價，又認為涉事單位目前只安裝鐵架作臨時支撐，是草草了事。

他又指，業主進行任何裝修工程均須向管理公司申請，認為管理處有權亦有責任，監管及巡

查相關單位的裝修情況，又透露業主正計劃向管理公司追究責任。（ｂｉ）

