《創富理財－龔俊樺》加息周期或未完；穩定性將為大型股注入動力

《創富理財》近期市場最多人評論相信就是美國債務上限的問題，有最新消息指白宮和共和

黨在上周六（２７日）達成了臨時協議，避免發生可能震動全球經濟的違約。而另一方面聯儲局

５月份ＦＯＭＣ會議紀要其實已經公開了。根據會議紀要顯示，委員們一致決定升息一碼。部分

委員認為通脹仍然過高，截至３月份的經濟數據顯示通脹下降速度低於他們的預期。但也有委員

認為經濟已出現放緩，可能不需要在５月份ＦＯＭＣ之後進一步升息。許多委員表示不確定貨幣

政策必須收縮至多緊才是適當的。而多數委員傾向今年不會進行降息。



６月加息的機會正升溫



不過市場也開始有人預估６月時會再加息，事關聯儲局委員Ｗａｌｌｅｒ表示打擊通脹仍然是他

的首要任務，市場解讀為他暗示支持６月份繼續升息。隨著近期聯儲局委員們不斷發表鷹派言論

，目前聯邦基金期貨顯示市場預期６月份ＦＯＭＣ再升息一碼之機率已升至３９﹒１％，累計至

７月份ＦＯＭＣ則為７４﹒８％。年底前累計降息的碼數也已從２－３碼降至１－２碼。而後續

聯儲局會否繼續加息，除了視乎核心通脹的走勢外，更可能衡量急速的信貸收緊所帶來的漣漪，

３月時地區銀行爆雷就是明顯的例子。商業房地產的弱勢已經被被頗多知名投資者（例如芒格）

指出現時存在高不穩定風險。



＊美股市寬正在收窄＊



在股票市場方面，儘管同時存在地區銀行倒閉、加息持續及債務上限等問題，但美股的表現

依然平穩。不過，如果我們拆解標普５００的近期升幅或可得到更為清晰的全貌。標普５００指

數是市值加權指數（Ｃａｐｉｔａｌｉｚａｔｉｏｎ－Ｗｅｉｇｈｔｅｄ Ｉｎｄｅｘ），簡單

來說是市值越高的成份股的權重越大，也代表越易影響指數的升跌。市場其實是存在相等權重的

標普５００指數（Ｓ＆Ｐ ５００ Ｅｑｕａｌ Ｗｅｉｇｈｔ Ｉｎｄｅｘ），則每隻成份股

的影響力是相同，市值高的股票（例如蘋果、微軟）不會對指數有更大影響。在過去三個月計，

標普５００指數累計上升了近６％；而相等權重的話，指數其實是跌了近４％。兩者的接近

１０％差距反映過去三個月指數的升幅主要由大型股所推動，而中小型股整體表現其實是回落，

美股的市寬（Ｍａｒｋｅｔ Ｂｒｅａｄｔｈ）其實正在收縮。



＊下半年大型股料續跑出＊



而市寬收縮又是否代表現時美股上升不合理的？這又不完全是，除了第一季度眾多大型股的

業績大多勝於市場預期外，例如輝達（ＮＶＤＡ）因ＡＩ熱潮而抽升超過一倍，由盈利增長或已

具商業化條件的創新科技（例如現時的生成式ＡＩ）推動的股票向上其實也是言之成理。此外在

信貸收縮的現況下，大型股的生存能力是比中小型股來得更佳，畢竟它們對於籌集資金的成本也

會較低，所以投資者為了安全而將資金泊入大型股也是可理解。我們預期大型股在今年下半年將

會持續跑出，投資者可以考慮分注入市。

《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



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