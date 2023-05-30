《股林淘金－林家亨》長城汽車舉報比亞迪後果易料

《股林淘金》上周四（２５日）長城汽車（０２３３３）舉報比亞迪（０１２１１）排放污

染氣體數據不達標，事件令兩車車企連續兩天股價下跌，但奇怪的是，舉報者（長城汽車）的３

天股價下跌幅度達１４％，遠大於被投訴者比亞迪的６﹒４８％股價跌幅。坊間的評論大都只是

簡單地引述：比亞迪涉嫌造假…，但後果會怎樣呢？是大是小？卻是不敢判斷。看完以下筆者全

文的分析，你應該得到４個清晰的答案，對事態發展不會感到迷糊。



１） 長城舉報比亞迪究竟是一個甚麼樣的事情？是有嚴重性後果嗎？

２） 如果比亞迪比真的被証實排放氣體不達標，比亞迪會可能被罰５００億？５０億？５

億？或是五千萬元呢？

３） ２０１７年業界發生類似事件，歐洲的Ｂｅｎｚ汽車、寶馬汽車和大眾汽車被政府調

查是否合謀限制更環保的技術俾同業使用，到了２０２１年Ｂｅｎｚ汽車轉做污點證人，本身免

被罰了，但卻令後兩者罰款８﹒７億歐元，這會發生在比亞迪身上嗎？

４） 長城的舉報事件對自己，和對業界有甚麼影響？



筆者的答案：



１） 今次的事件完完全全是與汽車的油箱設計有關，與其他的汽車引擎技術、結構、電池

等等，毫無關係。

傳統汽車的車主有時停泊汽車在油站加油之際，擰開油箱蓋頂時，偶然會聽到從油缸洩氣的

「呼」一聲，一浸汽油氣味從油箱頂蓋沖出來，這個氣體的洩出，便是今次舉報事件中污染氣體

洩出不達標的主角。



這些傳統引擎汽車的油箱設計，一般叫做常壓（或低壓）油箱，但很多新能源汽車的插電混

能汽車，例如華為代理的問界Ｍ７、Ｍ５，東風汽車的嵐圖，理想ＯＮＥ，長城汽車的瑪奇朵，

吉利的領克０１，長安汽車Ｃ３８５等等，皆是使用了高壓油箱。高壓油箱由於要抵抗內部的高

倍壓力，所以製造成本比常壓油箱昂貴數百至１０００元人民幣，反映在售價上可能高達千多至

２０００元。事件中比亞迪的秦Ｐｌｕｓ ＤＭｉ及宋Ｐｌｕｓ ＤＭｉ便是使用了成本便宜的

常壓油箱系統。



大家都明白到油箱裏的電油是有很強的揮發性，一缸電油若放在陽光下曝曬，一兩天便揮發

掉。傳統的燃油汽車在行駛時間油箱裏的電油都是互相碰撞激盪的，加上夏天時的氣溫上升，電

油便有很多的油氣體揮發出來，氣體是有膨脹性的，越來越高的氣體膨脹便會造成一定的安全風

險和環境風險。在傳統燃油汽車中，由於汽車行駛時引擎必然是撻著的，所以有壓力的油氣體是

會直接即時被導管導入去引擎的燃燒室被燃燒掉，不會洩漏於空氣中，不會造成空氣污染及溫室

效應，破壞環保（死氣喉的廢氣排放是另外一個範疇，另外一個排放標準）。



但在插電混能車中，如電池處於充電足夠的時候，引擎是不會運作的（所以才會省油省成本

），直至電池的電能低到２０％以下時（各車有不同標準，車主可以手動調校），引擎才會被撻

著去補充電力。若引擎不運轉的時候，油箱裏的氣體壓力又逐漸上升至危險水準，那怎麼辦呢？

比亞迪在２０２１年登記了相關專利技術，在毋需使用昂貴的高壓油箱前提下，使用了較便宜的

減溫技術及碳罐儲存技術，會暫時吸收膨脹了的電油氣體儲存於碳罐內，待碳罐到達壓力滿瀉之

前才去撻著引擎，碳罐內的油氣便被導向引擎，與正常電油混和一齊燃燒，這樣在充電之餘，又

解決了可能出現因高壓氣體膨脹而洩漏污染的問題…。



現時舉報者的投訴焦點是在於比亞迪這種新設計未必可以完全保障電油氣體不洩漏於空氣中

，所以對環境污染有風險。長城呈遽比亞迪油箱的排放數據只得４５０－６７０公里，而國家檢

測中心的測試要求是３０００公里後的數據，故此比亞迪認為長城汽車呈遞的數據是不符合國家

檢測中心的標準。……（６月１日待續）

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理林家亨》



＊筆者持有比亞迪股份



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