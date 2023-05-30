【外圍經濟】日本初創公司籌３０００萬美元於美國生產太空機械人

《經濟通通訊社３０日專訊》日本初創公司Ｇｉｔａｉ剛剛籌集到新一輪資金４０億日圓

（３０００萬美元），打算在美國擴張，生產太空機械人。

Ｇｉｔａｉ行政總裁中之瀨翔表示，人類在太空中組裝和檢查機器風險太大且不切實際，他

設想使用太空機械人取代人類，只需現在成本的一小部分就可以處理月球或火星上的日常工作。

他表示，公司將用這筆錢在美國招聘員工，努力擴大在美國的業務，因為日本的太空市場有

限。（ｒｃ）

