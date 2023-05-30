《經濟通通訊社３０日專訊》日本初創公司Ｇｉｔａｉ剛剛籌集到新一輪資金４０億日圓
（３０００萬美元），打算在美國擴張，生產太空機械人。
Ｇｉｔａｉ行政總裁中之瀨翔表示，人類在太空中組裝和檢查機器風險太大且不切實際，他
設想使用太空機械人取代人類，只需現在成本的一小部分就可以處理月球或火星上的日常工作。
他表示，公司將用這筆錢在美國招聘員工，努力擴大在美國的業務，因為日本的太空市場有
限。（ｒｃ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
30/05/2023 10:56
【外圍經濟】日本初創公司籌３０００萬美元於美國生產太空機械人
《經濟通通訊社３０日專訊》日本初創公司Ｇｉｔａｉ剛剛籌集到新一輪資金４０億日圓
（３０００萬美元），打算在美國擴張，生產太空機械人。
Ｇｉｔａｉ行政總裁中之瀨翔表示，人類在太空中組裝和檢查機器風險太大且不切實際，他
設想使用太空機械人取代人類，只需現在成本的一小部分就可以處理月球或火星上的日常工作。
他表示，公司將用這筆錢在美國招聘員工，努力擴大在美國的業務，因為日本的太空市場有
限。（ｒｃ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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