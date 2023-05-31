【月結－中特估．值】中特估趁低吸納？專家詳談ＡＴＭ部署策略！

《經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒３１日專訊》「中特估」成為今個月的焦點板塊之一，

上個月炒得瘋狂，今個月則大幅回吐，目前是否吸納的好時機？阿里巴巴（０９９８８）、騰訊

（００７００）及美團（０３６９０）先後公布業績，表現各有亮點，「ＡＴＭ」之中哪隻前景

較好？投資者又如何部署？



＊葉尚志：中特估概念值得趁低吸納＊



「中特估」概念４月起熱炒，一批國企股份被劃分為具「中國特色估值體系」元素，４月中

起熱炒，但５月以來後勁不繼，集體大幅回調。第一上海證券首席策略師葉尚志指，中特估回調

很大程度與人民幣走弱有關，但具中特估概念股份一向都為優質股份，值得趁低吸納。

在葉尚志角度而言，「中特估」需具有三大要素；其一是市盈率低，普遍以１０倍或以下為

佳；其二是股息率最少達５厘或以上；其三為整體行業前景增長確定性較高。以這些前提之下，

內銀股市盈率一向都為低單位數，股息率最高亦達１０厘或以上，但在最後一點增長方面，內銀

股發展成熟，增長空間將繼續減慢，較在芸芸中特估概念股當中並非葉尚志的首選。



＊電訊股比內銀股更具增長空間＊



相對之下，他認為中資電訊股更值得吸納。他提到，電訊股比起內銀股的增長成分較佳，包

括雲服務及６Ｇ發展，故即使同樣低市盈率及高息率，電訊股前景更為看俏。葉尚志指，中移動

（００９４１）由７０元調整後現價不妨入手，但市況未見底，身為大藍籌的中移動有可能未見

底，建議盡量於６０元入手會更好。

除中特估外，葉尚志認為ＡＩ概念仍有值得留意之處，其中聯想（００９９２）近年積極轉

型，由硬件業務延伸至軟件業務，尤其與英偉達合作，自主研發最新一代車載域控制器平台，反

映轉型見成效；雖然股價目前大幅回調，市盈率亦不足１０倍，但認為可待進一步回調至７元以

下水平再作吸納。

此外，葉尚志亦推薦百度（０９８８８），因百度深耕搜尋軟件多年，大數據資料庫比起其

他科技股優勝，有發展ＡＩ的先天優勢，認為ＡＩ熱潮持續將有助支撐股價，建議於１２０元以

下分批收集。



＊溫鋼城：騰訊ＡＩ業績值得留意＊



多隻重磅科技股在５月公布業績。騰訊公布，截至２０２３年３月３１日止首季純利

２５８﹒３８億元人民幣，按年升１０﹒３６％，遜預期。期內收入１４９９﹒８６億元人民幣

，升１０﹒７１％；經營盈利４０４﹒２９億元人民幣，升８﹒６％。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城表示，騰訊首季在國際市場遊戲

收入按年增長２５％至１３２億元人民幣，本土市場遊戲收入增長６％至３５１億元人民幣，未

來相信陸續有新遊戲版號獲批，對集團的遊戲業務表現感到滿意。他續指，疫後復常加快騰訊在

廣告業務的收入，而雲業務亦有一定增長，相對阿里巴巴、美團等科技股，騰訊前景較樂觀。他

又指出，騰訊未來會加大在ＡＩ業務的投入，相對百度、商湯（０００２０）等有更多未知數，

預料成為股價的催化劑。

部署方面，溫鋼城指大市在５月較弱勢，騰訊股價都受影響，連續三個交易日下試２５０天

線，惟在２８０至３００元有一定值博率，投資者可趁低吸納，目標３５０元，失守２６８元止

蝕。



＊阿里料７３至１００元上落＊



另一隻重磅科技股阿里巴巴公布，截至３月３１日止年度純利７２５﹒０９億元人民幣，按

年升１７％。全年度收入８６８６﹒８７億元人民幣，升２％；經營利潤１００３億元人民幣，

按年增長４４％，經調整ＥＢＩＴＡ升１３％，因本地生活服務、國際商業和數字媒體及娛樂分

部經調整ＥＢＩＴＡ虧損收窄，以及中國商業分部經調整ＥＢＩＴＡ增加所帶動。

集團第四季度純利２３５億元人民幣，去年同期虧損１６２億元人民幣，因所持上市公司股

權投資的市場價格上升而產生淨收益。同期收入２０８２億元人民幣，按年增長２％。

阿里巴巴在業績中公布，架構重組６大業務後，３間集團安排分拆上市，時間由未來６至

１８個月不等。集團擬向股東分配股息方式，完全分拆雲智能集團，並分拆旗下盒馬及菜鳥上市

。

溫鋼城表示，阿里巴巴分拆業務的實際影響要在下半年才反映出來，加上市況氣氛平淡，消

息沒有為市場帶來很大刺激，導致股價走勢停滯不前。他估計，阿里巴巴６月會在７３元至

１００元之間上落，投資者目前可吸納，失守６９元止蝕。



＊美團可開拓東南亞外賣市場＊



至於美團方面，截至２０２３年３月３１日止首季純利３３﹒５８億元人民幣，而上年同期

淨虧損５７﹒０２億元人民幣，遠勝預期。期內收入５８６﹒１７億元人民幣，按年升

２６﹒６９％；經調整ＥＢＩＴＤＡ為６２﹒６２億元人民幣，而上年同期經調整ＥＢＩＴＤＡ

虧損達１８﹒４１億元人民幣。

集團宣布，旗下全新外賣品牌ＫｅｅＴａ正式於香港推出，ＫｅｅＴａ Ａｐｐ於上周一

（２２日）早上８時餐廳營業後，正式啟動送餐服務。人口密集的旺角及大角咀會成為

ＫｅｅＴａ的首階段試點，其後會再逐步將服務拓展至新區域，預計至年底覆蓋整個香港。

溫鋼城表示，香港的外賣市場並非龐大，美團今次在香港推出外賣平台料為「試水溫」，對

推動集團整體營收的作用不大，投資者可留意集團未來會否擴大外賣業務版圖至東南亞市場。他

續指，美團下半季尚有一定盈利增長，外賣業務亦有發展機會，投資者可候至１００元附近吸納

，目標１２８元，失守９０元止蝕。

