《欣勢利導－陳欣》強美元弱數據雙重施壓，人民幣短線承壓難免

《欣勢利導》今早（３１日）內地公布５月採購經理人指數（ＰＭＩ），製造業及非製造業

ＰＭＩ均低於前值，其中製造業ＰＭＩ更遜於預期並回落至４８﹒８，連續第二個月處於５０盛

衰分界線以下。該數據加深了市場對中國經濟增長放緩的憂慮，致人民幣離岸價跌穿７﹒１２。

弱勢貨幣雖然有助加強出口競爭力，但同一時間亦不利入口，進一步對本已開始回落的入口數字

增添壓力，３月及４月的入口數字按年萎縮，也暗示國內消費需求有待進一步刺激。然而，除內

部因素外，外部壓力才是本次人民幣急速「破７」的主要「推手」。

美國４月ＰＣＥ按年回升，證明控制通脹的「樽頸位」已至，市場預期美聯儲將維持緊縮貨

幣政策，至少６月會再加息一次，而年內減息機率也大大減低，利好美元；另一方面，共和民主

兩黨雖就債務上限問題達成共識，但日後若大舉發債以解決政府資金不足問題，不排除將令資金

從金融體系中抽走，流動性或再度趨緊，短線也對美元形成支持。由於美元反覆走強，且中美利

差進一步擴大，料人民幣短線將繼續走弱。技術上，７﹒１支持已遭突破，下個位置看７﹒１５

。不過，由於中國經濟復甦的整體方向不變，且美國下半年經濟難以擺脫衰退可能，甚至市場認

為美聯儲或於年底前下調利率，因此人民幣中長線依然可以看好，料年內將重返７關口，阻力看

６﹒８。

《資深外匯分析師 陳欣》



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