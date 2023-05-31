《午市前瞻》恒指或下試１７７００，東方海外縱已超賣仍不宜沾手

《經濟通通訊社３１日專訊》恒生指數半日收報１８１７８，跌４１７點或２﹒２５％，主
板成交５２７﹒８３億元。恒生中國企業指數報６１３５，跌１４７點或２﹒３５％。恒生科技
指數報３６１０，跌９１點或２﹒４７％。
恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；美團收報１１０﹒９元，跌５﹒５元或４﹒７２％，成交３７﹒９１億元；騰
訊控股收報３１１元，跌５﹒２元或１﹒６４％，成交２７﹒９６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
７６﹒６５元，跌２﹒１５元或２﹒７３％，成交１９﹒８６億元。國指三大成交股份依次為美
團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。
＊溫鋼城：內地５月ＰＭＩ遜預期，引發資金外流＊
恒指今日低開１８０點，報１８４１５。隔晚在美上市中概科技股表現低迷，相關股份在港
股的表現同樣不濟。網易（０９９９９）低開４﹒０９％，報１３３﹒８元；美團低開
３﹒６９％，報１１２１﹒１元；京東集團（０９６１８）低開３％，報１２６﹒１元。在內地
公布５月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）後，科技及內房股跌勢加劇，拖累恒指曾跌逾４５０點
至１８１００附近。
ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，內地４月
ＰＭＩ表現已欠佳，５月ＰＭＩ又遜於預期的４９﹒５％，而且連續第三個月下跌，引起市場對
經濟復甦進度放緩的憂慮，Ａ股應聲下跌，資金不斷流出。他又指，芝商所的ＦｅｄＷａｔｃｈ
工具顯示，美國聯儲局下個月加息的機率提升至６８﹒８％，在內憂外患夾擊下，科技股首當其
衝，導致港股弱勢未止。他預期，恒指短線會繼續回調，若然１８０００關口都守不住，將下試
１７７００。
＊經濟數據拖低航運股表現＊
波羅的海乾散貨指數繼續下跌，最新跌４９點或４﹒１８％，報１１２３，一星期計跌
１６﹒６９％，整個５月以來跌２８﹒７４％。航運股頹勢持續，東方海外（００３１６）曾跌
逾３％，中遠海控（０１９１９）更一度跌逾４％。
溫鋼城表示，內地經濟數據未有好轉，進出口貿易表現亦遜色，反映經濟景氣尚未回復，市
場預期經濟前景較黯淡，航運價格難升，航運股自難逃一劫。他提到，東方海外的股息較吸引，
但除淨後已缺乏催化劑，股價已持續多天受制１０及２０天線，短線很大機會下試８５至９０元
。他強調，即使東方海外已跌至嚴重超賣水平，惟航運業仍處於調整階段，股價較難出現強勁反
彈，無貨者不宜沾手。（ｅｒ）
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