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31/05/2023 17:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒８７億元，買美團沽中海油

　　《經濟通通訊社３１日專訊》今日恒指低開１８０點，報１８４１５點。最高跌１８０點報
１８４１５點，最低跌５５０點報１８０４４點。恒指收報１８２３４點，跌３６１點或
１﹒９４％。
　　北水全日淨流出３﹒８７億元，上日淨流入１４﹒０３億元。北水淨買入最多的個股依次是
美團（０３６９０）、盈富基金（０２８００）、東方甄選（０１７９７）；淨賣出最多的依次
是中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交１７０９﹒５３億元增加８０﹒８％。其中港股通成交２８５﹒７億元，佔總成交
１６﹒７％。
　
＊中海油獲中金予目標價１４元＊
　
　　雖然油價仍可能受聯儲局繼續加息影響，近日又傳出沙特與俄羅斯出現分歧，令油組減產政
策不明朗，但油價近期走勢平穩，「三桶油」在港股市況欠佳下抗跌力看來亦較強，其中中海油
近日指公司港股估值被低估，會視乎股價進行回購，並獲中金唱好，予目標價１４元，或可看高
一線。
　　美團跌５﹒３３％報１１０﹒２元，北水淨買入６﹒５億元；盈富基金跌１﹒８１％報
１８﹒４８元，北水淨買入４﹒７億元；東方甄選升７﹒２％報２９﹒０５元，北水淨買入
１﹒３億元。
　　中國海洋石油跌４﹒２３％報１１﹒７８元，北水淨賣出６﹒４億元；騰訊控股跌
１﹒７７％報３１０﹒６元，北水淨賣出５﹒７億元；中國移動跌１﹒０９％報６３﹒６５元，
北水淨賣出３﹒１億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　６﹒４６
　　盈富基金　（０２８００）　　　　　　４﹒７１
　　東方甄選　（０１７９７）　　　　　　１﹒３５
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　　０﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－６﹒３７
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－５﹒７０
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－３﹒０７
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　－２﹒６６
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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