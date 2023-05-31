【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒８７億元，買美團沽中海油

《經濟通通訊社３１日專訊》今日恒指低開１８０點，報１８４１５點。最高跌１８０點報

１８４１５點，最低跌５５０點報１８０４４點。恒指收報１８２３４點，跌３６１點或

１﹒９４％。

北水全日淨流出３﹒８７億元，上日淨流入１４﹒０３億元。北水淨買入最多的個股依次是

美團（０３６９０）、盈富基金（０２８００）、東方甄選（０１７９７）；淨賣出最多的依次

是中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）。

主板成交１７０９﹒５３億元增加８０﹒８％。其中港股通成交２８５﹒７億元，佔總成交

１６﹒７％。



＊中海油獲中金予目標價１４元＊



雖然油價仍可能受聯儲局繼續加息影響，近日又傳出沙特與俄羅斯出現分歧，令油組減產政

策不明朗，但油價近期走勢平穩，「三桶油」在港股市況欠佳下抗跌力看來亦較強，其中中海油

近日指公司港股估值被低估，會視乎股價進行回購，並獲中金唱好，予目標價１４元，或可看高

一線。

美團跌５﹒３３％報１１０﹒２元，北水淨買入６﹒５億元；盈富基金跌１﹒８１％報

１８﹒４８元，北水淨買入４﹒７億元；東方甄選升７﹒２％報２９﹒０５元，北水淨買入

１﹒３億元。

中國海洋石油跌４﹒２３％報１１﹒７８元，北水淨賣出６﹒４億元；騰訊控股跌

１﹒７７％報３１０﹒６元，北水淨賣出５﹒７億元；中國移動跌１﹒０９％報６３﹒６５元，

北水淨賣出３﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ６﹒４６

盈富基金 （０２８００） ４﹒７１

東方甄選 （０１７９７） １﹒３５

中芯國際 （００９８１） ０﹒９１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） －６﹒３７

騰訊控股 （００７００） －５﹒７０

中國移動 （００９４１） －３﹒０７

兗礦能源 （０１１７１） －２﹒６６

建設銀行 （００９３９） －２﹒２２

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