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即市新聞

31/05/2023 10:57

《真知灼見－溫灼培》加息對美國房地產衝擊正在浮現

　　《真知灼見》美國聯邦儲備基金息率攀至１５年高位，對美國房地產市場會帶來多大衝擊一
直是市場關注重點。但有趣是，基於住宅樓宇供應短缺、美國就業市場又異常強勁加上當地通脹
嚴重等，加息對美國住宅樓價帶來的衝擊一直未見顯著。但從上周美國公布的４月份新屋銷售，
當中新屋的平均售價按年比跌幅竟達８﹒２％，是自疫情以來首個較顯著跌幅，似乎已對美國住
宅樓響起了警號。倘與去年１０月高峰相比，價格更是下跌了１５﹒３％。
　
＊美國寫字樓才是重災區＊
　
　　確實，以現今美國住宅樓價跌幅，仍是相對可控。在美國，商業樓才是重災區。據不少美國
媒體報導，出現這情況的部分原因是疫後員工傾向在家工作，也有不少大型企業為削成本相繼裁
去後勤人員，從而導致美國現今寫字樓空置率嚴重。根據美國商業房地產諮詢公司ＣＢＲＥ數字
顯示，於今年首季，在美國全國寫字樓中，有約兩成是空置。而相信最差情況尚未出現，待明年
下半年料空置率才有機會見頂。
　
＊寫字樓市場出問題或拖累美國小型銀行＊
　
　　一點必須理解，同為房地產市場，美國住宅樓宇與寫字樓有著很大分別。首先，當面對經濟
下滑，住宅樓往往仍會有著一定剛性需求，但寫字樓的需求則隨時可不存在。其次，在按揭方面
，美國的住宅樓通常是以定息按揭，但寫字樓卻較多是浮息按揭。換言之，面對加息環境，寫字
樓業主所承受的壓力往往較大。這對找不到租戶的業主而言，其壓力就更嚴重。最後，在美國寫
字樓的按揭主要是由中小型銀行承造，所以如果寫字樓市場一旦出問題，美國銀行體系所要承受
的衝擊實在不能忽視。
　　基於美國通脹高企不下，這使聯儲局今年內難於減息，甚至不排除有進一步加息可能。這相
信會對美國房地產市場現今所要面對的形勢更是雪上加霜。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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