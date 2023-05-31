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31/05/2023 09:22

【人行操作】人行１３０億逆回購利率持平，淨投放１１０億

　　《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，今日進行的１３０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平２％。
　　公開市場今日有２０億元逆回購到期，即今日淨投放１１０億元。人行連續３日放水共
６９０億元。（ｓｌ）

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